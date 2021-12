L’abito delle occasioni e delle feste deve essere sempre scelto con cura. Durante le festività natalizie incontreremo parenti che non vediamo da tempo o festeggeremo con amici e colleghi. Sicuramente l’outfit va studiato attentamente per essere eleganti, alla moda e sembrare in gran forma. Non occorre però avere una miriade di capi fra cui scegliere. Bastano due must have per conquistare tutti in occasione di una serata elegante anche se abbiamo superato la cinquantina. Il tubino nero e il twinset sono un evergreen… ma che noia! Dalle passerelle alle riviste di moda, invece, sono tornati prepotentemente di moda due capi che faranno furore durante la stagione invernale.

Oltre a tubino nero e maglioncino, per vestirsi eleganti a 50 anni non devono mancare questi due capi

Non la vedevamo da un po’ nelle collezioni moda ma la gonna plissettata è tornata di estrema attualità. L’effetto plissé è una lavorazione del tessuto che lo rende fittamente pieghettato. Solitamente sono lo chiffon o altri tessuti leggeri che hanno l’effetto plissettato. Lo strato sottostante, la sottogonna, invece sarà in tessuto più coprente e caldo. Una gonna plissettata longuette al contrario di quanto si pensi affina la figura, nascondendo la pancetta. La piega più larga allarga le forme mentre il plissé dona verticalità e pertanto sfila. Sempre elegante e perfetta per ogni occasione, la gonna plissetta non può mancare nel guardaroba per Natale.

L’abito in velluto

Un altro piacevole ritorno è l’abito in velluto. Questo tessuto è elegante già di per sé ma diventa un vero cavallo di battaglia per le over 50. Non pensiamo solo al velluto tinta unita come il mitico verde scuro o bordeaux. Il velluto con fantasia floreale nelle tonalità calde è una bella alternativa. I vestiti in velluto, ora di moda, hanno una particolarità che li rende perfetti per tutte coloro che hanno i fianchi pronunciati: le maniche voluminose. Maniche a sbuffo o a palloncino allargano le spalle attirando in questa zona l’attenzione. La parte dalla vita in giù grazie a questo trucco e al velluto che cadrà morbido, passerà inosservata.

Gli abbinamenti

Con questi due capi possiamo andare sicuri che l’eleganza non ci mancherà di certo. Vediamo però come completare l’outfit. Per quanto riguarda la gonna plissè in chiffon, una maglia incrociata o un lupetto con manica a tre quarti. È assolutamente sconsigliabile un maglione maxi perché il punto vita con la gonna plissè deve essere a vista altrimenti accorcerebbe la figura.

Con l’abito in velluto invece è bene utilizzare un collant coprente e una giacca dello stesso tessuto.

