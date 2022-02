Stivali, scarponcini, scarpe da ginnastica sono ai nostri piedi dalla mattina alla sera. A seconda dell’occasione scegliamo fra loro quelle che sono più utili, comode o che ci fanno sentire più belle. Ma dopo tante ore, al momento di riporre le scarpe possiamo essere invasi da un olezzo poco piacevole. Per non parlare poi delle calzature dei bambini e ragazzi, che spesso sono inavvicinabili per l’odore di sudore che emanano.

Il rimedio della nonna tanto facile quanto efficace

La soluzione potrebbe arrivare da un vecchio rimedio delle nonne tanto facile quanto efficace. Dunque diciamo finalmente addio alla puzza delle scarpe con una soluzione sorprendente economica. Utilizzeremo infatti le bucce di arancia, scarti alimentari che non andrebbero mai buttati perché si rivelano preziosissimi in tante situazioni.

Mettiamoci all’opera. In un pentolino mettiamo mezzo litro di acqua con le bucce di un’arancia. Queste sono le dosi per un paio di scarpe. Ovviamente si possono calibrare a seconda di quanti sono i capi che vogliamo deodorare. Dopo aver unito i due ingredienti accendere il fuoco a fiamma moderata. Una volta che si raggiunge il bollore spegnere il fornello. Lasciare quindi raffreddare il tutto. Una volta che la miscela sarà a temperatura ambiente trasferiamola in uno spruzzino. Suggeriamo di sceglierne uno con l’ingresso abbastanza largo da permettere di lasciar passare anche le bucce. Chiudiamo ed agitiamo bene il tutto.

Diciamo finalmente addio alla puzza delle scarpe con questo trucchetto naturale a costo zero

Quindi prendiamo le calzature e vaporizziamole abbondantemente al loro interno. Attenzione, proviamo sempre prima su un piccolo pezzetto non in vista per evitare di rovinare eventuali tessuti particolarmente delicati. Se ci troviamo in presenza di macchie particolarmente resistenti non ci demoralizziamo, la soluzione è a portata di mano. Prendiamo in pezzetto di stoffa di cotone, se possibile non colorato per evitare che eventuali pigmenti si trasferiscano sulla scarpa. Quindi impregniamolo della soluzione ottenuta e strofiniamo energicamente sulla zona da trattare.

Quindi mettiamo ad asciugare le nostre calzature all’aria aperta. Consigliamo di scegliere una giornata di sole se possibile, in modo che i raggi UV possano dare il loro prezioso contributo. Attenzione a riporle solo quando saranno ben asciutte.

Se dobbiamo prevenire o trattare anche eventuali contaminazioni di muffa basterà aggiungere al nostro spray un paio di cucchiai di bicarbonato di sodio. La polvere andrà ben sciolta, meglio quando il liquido è ancora caldo. Il procedimento da seguire rimarrà il medesimo. Ebbene senza quasi spendere un soldo potremmo dire addio per sempre alle scarpe puzzolenti.

