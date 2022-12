Non resisterete all’ultima tendenza sopracciglia che arriva dal passato e sta spopolando

Torna a spopolare una tendenza sopracciglia che avevamo già visto nel passato. Amatissima da diverse star, oggi torna protagonista sul volto di molte celebrità americane. Ha conquistato uomini e donne, modelle, cantanti e attori.

Sono le star mondiali che lanciano i trend e poi, a pioggia, raggiungono tutti. La diffusione della tendenza che arriva poi alle masse. I famosi influencer, che oramai sono cantanti, attori, modelle e modelli, indossano capi, nuovi tagli di capelli, colorazioni o scarpe che in pochissimo tempo diventano oggetto del desiderio di tutti.

Le star che ci influenzano

Ma non solo oggetti, anche brand: infatti, grazie a loro moltissimi marchi hanno raggiunto il successo. Stessa cosa vale per le mete turistiche oppure i musei. Ci sono moltissimi borghi deliziosi che prima non venivano presi in considerazione, ma grazie all’arrivo del turismo delle celebrità oggi sono luoghi super in voga. Insomma, tutto ciò che gli influencer toccano sembra poi diventare oro. E grazie a questi sta tornando un di moda un modo particolarissimo di portare le sopracciglia.

Non resisterete all’ultima tendenza sopracciglia in arrivo dagli anni Novanta

Erano gli inizi degli anni ‘90 e sul volto di alcune star si iniziavano a portare le sopracciglia in un modo abbastanza particolare. Qualcosa di inaspettato, ma che in pochissimo tempo è diventato trend. Madonna e la supermodella statunitense Kristen McMenamy (oggi volto di Maison Valentino) già nel 1992 sfoggiavano le sopracciglia decolorate. Completamente naturali, però bleached, proprio come si fa per i capelli.

Nel 1998 fu Jared Leto, cantante dei Thirty Seconds to Mars e attore, a sfoggiare questo colore per le sopracciglia, ma allo stesso tempo anche per i capelli. Nel 2019 Jaden Smith sconvolse i suoi fan con un cambio radicale di look. E indovinate? Sopracciglia decolorate e buzz hair dalla tinta rosa. Anche Chloë Sevigny, attrice statunitense, nel 2003 decide di decolorare le proprie sopracciglia. Insomma, una vera tendenza che arriva dal passato e che però non sembra proprio volersi arrestare.

Le star di oggi

Ovviamente non poteva rimanere relegato al passato e oggi le bleached eyebrows tornano. Madonna, che le aveva già portate, decide di sfoggiarle nuovamente. Anche l’attrice inglese Maisie Williams sceglie un look bleached. Doja Cat e Kylie Jenner le sfoggiano alla fashion week di Parigi. La prima allo show di Thom Browne, la seconda alla presentazione della collezione di Elsa Schiaparelli. Infine, la star del momento, Julia Fox, colei che è sulle pagine di tutte le riviste americane, non poteva non sfoggiarle abbinandole a look decisamente strong e cut-out.

Se vogliamo dunque avere anche noi delle sopracciglia così, conviene assolutamente andare dall’estetista che saprà in pochissimo tempo decolorarcele. Evitiamo di farlo a casa da soli perché potremmo fare qualche danno. Vale la stessa cosa di quando decoloriamo i capelli. Per tanto tempo sono andati di moda i capelli quasi bianchi oppure biondo platino, e per ottenerli era necessario decolorarli. In ogni modo, non resisterete all’ultima tendenza sopracciglia, le bleached eyebrows, che arriva dagli anni Novanta e ancora oggi affascina.