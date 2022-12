Basta profumi e sciarpe a Natale: ecco 3 regali originali a meno di 20 euro da comprare subito

Il Natale si avvicina e potremmo essere in difficoltà negli acquisti. Se ci siamo presi tardi con gli ultimi regali, ci sono alcune idee utilissime ed economiche perfette. 3 idee a meno di 20 euro che si possono comprare anche online e ci arriveranno in pochissimo tempo. Non sono le solite sciarpe, ma degli oggetti originali amati sia dalle donne che dagli uomini.

Si avvicina il giorno di Natale e si accorcia il tempo di fare i regali. Presi dagli addobbi natalizi, potremmo esserci dimenticati qualche parente o amico a cui fare il regalo. Inoltre, ogni anno troviamo sempre più difficile non ripeterci nei nostri regali, risultando anche banali.

Inoltre, anche la funzionalità è importante. Si sa che regali senza un utilità vengono spesso dimenticati in un cassetto o riciclati. Per questo motivo fare dei regali originali e utili deve sempre essere una priorità. Non dobbiamo, però, spendere molto per donare qualcosa di alternativo. Con meno di 20 euro non è difficile comprare dei regali belli e utili.

Basta profumi e sciarpe a Natale, ma questo regalo perfetto per chi viaggia

Il primo regalo costa molto poco, ma è sempre molto apprezzato e utilizzato. Si tratta del bagnodoccia e dello shampoo in versione solida. Questa tipologia di detergenti è particolarmente apprezzata per chi si sposta molto. Infatti, soprattutto in aereo, non crea problemi nel bagaglio a mano e ha una dimensione contenuta. Possiamo trovare anche dei cofanetti molto curati, già confezionati per le feste. Inoltre, ci sono tantissime varianti, anche per chi ha necessità particolari, come quelle vegane.

Gli amanti di tè e caffè ameranno questa tazza

Un’altra idea, perfetta per chi ama il caffè o il tè, è quella della tazza termica. Soprattutto durante la stagione più fredda, questo regalo piace molto. Vengono, infatti, utilizzate per tenere alla temperatura giusta le nostre bevande. Possono essere trasportate anche al lavoro o durante i nostri spostamenti.

Solitamente insieme alla tazza viene incluso anche un coperchio ermetico, che ci aiuta a trasportarla senza eventuali danni. Anche in questo caso, ce ne sono di tutti i tipi, facilmente reperibili online o nel nostro negozio di articoli per la casa di fiducia. Generalmente i prezzi vanno dai 15 ai 20 euro, ma in alcuni casi anche meno.

Un regalo utilissimo per chi lavora molto al pc

Infine, non possiamo ormai più fare a meno delle chiavette USB. Sia per lavoro che per i nostri progetti personali, questi oggetti sono davvero utilissimi. Spesso, però, ci può capitare di dimenticarle nei posti più disparati. Risolviamo questo problema ai nostri cari, regalando un portachiavi con chiavetta incorporata.

Questo è un altro regalo con cui possiamo sbizzarrirci. Basta profumi e sciarpe a Natale, ma questo oggetto utilissimo nella vita di tutti i giorni. Ne esistono di tutte le forme, dagli animali ad oggetti di uso quotidiano, fino a personaggi di film. I prezzi variano, ma anche le chiavette più belle e particolari costano meno di 20 euro.

Con l’avvento di internet, è facile reperire dei regali anche con lo shopping online. Spesso, in meno di tre giorni avremo il nostro acquisto direttamente a casa, pronto per essere impacchettato oppure già confezionato a dovere.