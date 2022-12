British Fashion Awards, i vincitori della serata e i look più belli del red carpet

I British Fashion Awards tornano anche nel 2022 nella splendida cornice del The Royal Albert Hall. Tantissimi gli ospiti, da Naomi Campbell a Jodie Turner-Smith, passando per la star del momento Florence Pugh. Non solo abiti da sogno, ma anche tantissimi premi.

La moda per il 2022 si chiude a Londra. Il 5 dicembre al Royal Albert Hall della City è andato in scena il British Fashion Award, cerimonia che promuove il talento UK. Tantissimi gli ospiti presenti ma anche gli assenti, e quindi qualcuno ha dovuto ritirare il premio al loro posto.

I look più belli del red carpet

L’evento ha visto come sponsor Diet Coke, motivo per cui la scritta era presente un pochino ovunque. Ma, al di là degli sponsor, il red carpet è stato da urlo. Tantissimi gli ospiti e tantissimi marchi fashion hanno sfilato sul tappeto rosso.

Florence Pugh e Kristen McMenamy hanno indossato un abito di Maison Valentino realizzato appositamente per loro. Anche Naomi Campbell non ha saputo dire di no ad un custom made di Valentino. Alexa Chung ha scelto una mise di Prada, Suki Waterhouse era in Alexandre Vauthier Couture. Ancora, Jourdan Dunn in Stephane Rolland, mentre Dixie D’Amelio in Maison Valentino e Winnie Harlow in Iris Van Herpen Couture.

Delicatissima era Stella Maxwell in Self-Portrait, Simone Ashley ha scelto 16Arlington e Tilda Swinton un particolare abito di Charles Jeffrey Loverboy. Diva assolutamente indiscussa del red carpet è stata Rita Ora, in un dress molto poco coprente di Nensi Dojaka del colore del prossimo anno, ovvero il viva magenta.

British Fashion Awards, i vincitori

Una serata che non ha visto solo moda e glamour, ma anche dei vincitori. Tra questi anche un italiano. Pierpaolo Piccioli, direttore creativo di Maison Valentino dal 2016, si aggiudica il premio di Designer dell’anno per Valentino. Un grande orgoglio per il Paese. Piccioli sta facendo uno straordinario lavoro all’interno della maison romana. Un’opera di couture contemporanea in grado di dialogare con le nuove generazioni.

Grace Wales Bonner vince invece il premio come Independent British Brand, mentre Jefferson Hack è stato insignito di uno speciale premio come Cultural Curation.

Ma ancora, Yvon Chouinard per Patagonia vince l’outstanding achievement award. Mentre a Burberry va invece il premio per Metaverse world e Gaming Experience. Bella Hadid, pur non essendo presente, ha vinto il premio come modella dell’anno e Katie Grand ha vinto il premio Isabella Blow. Ecco allora durante il British Fashion Awards, i vincitori e anche i look più belli.