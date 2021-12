L’inverno è il periodo migliore per creare conserve che dureranno a lungo, soprattutto per poter gustare i frutti che a breve non troveremo più. Se scegliamo gli ingredienti giusti, avremo un prodotto genuino e goloso, anche da proporre in tavola durante le feste.

Siamo abituati alle classiche marmellate mono gusto, con i soliti agrumi, ma non sono gli unici frutti che possiamo sfruttare. Se utilizziamo la frutta di stagione, potremo avere una confettura ricca di sostanze nutritive, adatta sia ai grandi che ai più piccoli.

Ancora per poche settimane nell’orto potremo trovare le mele e i cachi, che sono una fonte smisurata di vitamine e sali minerali. Molti dolci del periodo hanno come protagonista le mele, mentre i cachi li possiamo utilizzare anche per realizzare cremose e dense cioccolate calde.

Proprietà nutrizionali

Per variare e fare qualcosa di nuovo, quindi, non quella di arance, ma questa profumata e dolce confettura invernale di stagione è uno scrigno di vitamine e di proprietà benefiche per l’organismo.

Le mele contengono molta acqua, fibre, flavonoli, catechine, florizina, potassio, calcio, ferro e vitamina C. potrebbero essere d’aiuto per ridurre i livelli di colesterolo e per regolare l’intestino.

I cachi, dal sapore dolce e inebriante, posseggono svariate vitamine, del gruppo A, C, E, K, potassio, fosforo e carotenoidi e flavonoidi. Apportano all’organismo una grande quantità di fibre benefiche, utili per la salute dell’intestino e cardiovascolare.

Per queste ragioni, potremo preparare una confettura che comprenda entrambi i frutti e che risulti molto gradevole all’assaggio, ottima anche per insaporire formaggi o torte.

Non quella di arance, ma questa profumata e dolce confettura invernale di stagione è uno scrigno di vitamine

Siamo convinti che per preparare una confettura abbiamo bisogno di molte ore, invece non ci vuole molto tempo per realizzarla. Gli ingredienti sono:

1 kg di polpa di cachi;

250 grammi di mele renette o cotogne (con la buccia se biologiche);

25 gr di spremuta di limone;

un cucchiaio di scorza di limone bio;

300 gr di zucchero (anche 200 gr se la preferiamo meno zuccherina);

una bacca di vaniglia o un pezzo di zenzero.

Per poter inserire il prodotto finito, sterilizziamo i vasetti di vetro ermetici prima, poi passiamo alla preparazione. Tagliamo le mele a cubetti e prendiamo la polpa dei cachi, eliminando semini e picciolo e mettiamoli in una grande pentola.

Dopo aver mescolato a fiamma bassa, aggiungiamo gli altri elementi, continuando a girare con un mestolo. Portiamo ad ebollizione e continuiamo a cuocere per circa 30 minuti. Fino a che la frutta sarà come una crema, se la vogliamo ancora più vellutata, con l’aiuto di un mixer ad immersione, frulliamo il tutto a fuoco spento.

Grazie all’alto contenuto di pectina questa variante diventerà subito densa, scegliamo noi la consistenza che vogliamo raggiungere, tenendola qualche minuto in più sul fuoco.

Non appena pronta, potremo versare la confettura nei vasetti, effettuando la classica tecnica del sottovuoto, per poi conservarla anche un mese in dispensa.