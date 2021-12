Spesso ci dimentichiamo di quanto alcuni alimenti siano importanti per contrastare l’invecchiamento. Basta guardare fra gli integratori più diffusi e ci renderemo conto che spesso hanno una base vegetale.

Ultimamente, si sta riscoprendo un cereale, o meglio, una parte del cereale più diffuso, e cioè il grano. Questo conterrebbe molte sostanze benefiche per l’organismo che ci permetterebbe di tenere sotto controllo aspetti comuni all’avanzare dell’età. Combatteremo radicali liberi e colesterolo inserendo nella nostra dieta questo gustoso cereale che costa davvero pochissimo.

Cos’è il germe di grano e come utilizzarlo

Il germe di grano è una parte della cariosside del grano. Si presenta sotto forma di scaglie, o foglioline, color paglia simili all’avena. Conterrebbe molte sostanze benefiche come grassi buoni, aminoacidi, vitamina E, vitamine del gruppo B e sali minerali. Il suo consumo potrebbe portare vantaggi a tutte le età, ma sarebbe particolarmente indicato per i bambini, gli anziani e gli atleti.

Possiamo trovare le buste di questo cereale nei grandi supermercati, nei negozi del biologico oppure online. Il prezzo è davvero basso; infatti difficilmente supera i 3 euro.

Il germe di grano potremmo utilizzarlo per condire zuppe, creme, muesli, yogurt, sformati e frullati di frutta. Il suo sapore ricorda vagamente quello della frutta secca, anche se rimane più delicato. La delicatezza riguarda anche la sua composizione, dal momento che dobbiamo proteggerlo da calore e luce. Quindi, sarebbe meglio conservarlo in contenitori chiusi riposti in frigorifero o a una temperatura sotto i 20 gradi.

Ma non è finita qui, perché è possibile consumare il cereale anche sotto forma di olio: alimentare o cosmetico. Nel primo caso, è perfetto per condire ha freddo e deve sempre rimanere in frigo. Nel secondo caso, invece, utilizzato sulla pelle sarebbe utile a contrastare le rughe e sui capelli a rinvigorirli.

Combatteremo radicali liberi e colesterolo inserendo nella nostra dieta questo gustoso cereale

Come dicevamo, il germe di grano sarebbe particolarmente apprezzato per le sue apparenti proprietà antiossidanti contro i radicali liberi. Per questo, si utilizzerebbe soprattutto per la cura di capelli, cuoio capelluto e cute. Infatti, risulterebbe efficace contro la forfora, le rughe, l’acne e le altre irritazioni come le scottature solari.

Oltre alle sue doti per contrastare l’invecchiamento, il germe di grano pare essere un alleato anche per la salute di vene e arterie e in particolare contro il colesterolo.

In più, il germe di grano avrebbe capacità energizzanti, perfette per migliorare la prestanza fisica e mentale stimolando la memoria.

Per quanto riguarda le controindicazioni, la maggior parte delle persone tollera senza problemi l’assunzione di germe di grano. È però sconsigliato se si soffre di celiachia, intolleranza al glutine, disturbi cardiaci o ipertensione.

