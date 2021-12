Con l’inverno torna la voglia di montagna. Si pregustano sciate, giri per i paesini, piatti da preparare e da gustare davanti al camino. Chi ha una casa dove trascorrere le vacanze dicembrine o i fine settimana può imbattersi, però, in un evento spiacevole. Dopo l’apertura della porta e una sistematina in giro, si disfano le valigie. A un certo punto bisognerà pur aprire i rubinetti e, purtroppo, si può avere una brutta sorpresa: non esce l’acqua. Come fare? Innanzitutto bisogna ispezionare i tubi. È necessario vedere se ci sono crepe, causate dalla presenza del ghiaccio che preme sui tubi, o perdite. In tal caso, chiudere la valvola principale e far intervenire un idraulico. Se dopo l’ispezione non abbiamo notato nulla di preoccupante, possiamo procedere provando qualche rimedio.

Per scongelare le tubature dell’acqua ed evitare che si riformi il ghiaccio ecco qualche consiglio della nonna

Aprire i rubinetti: in questo modo l’aria potrà lentamente sciogliere il tappo di ghiaccio. In caso esca dell’acqua a gocce, il passaggio sarà lo stesso molto utile allo scopo;

individuare il tubo ghiacciato: si può fare con tubi esterni o scoperti. Si può capire quale sia con un termometro a infrarossi o semplicemente con la mano. Un altro metodo è quello di dare dei colpettini con un bastoncino: il suono più sordo indicherà la zona. A questo punto, passare a debita distanza un phon acceso con movimenti orizzontali. Non bisogna sostare, specialmente se si tratta di tubi in pvc. Al posto del phon va bene anche un’altra fonte di calore, come un faretto;

un altro metodo riguarda l’uso del sale: basta versarne un cucchiaio e lasciare agire per un po’, finché il ghiaccio si sciolga;

infine, si può provare con dell’acqua non bollente, perché gli sbalzi di temperatura all’interno dei tubi potrebbero portare reazioni imprevedibili. Avvolgere i tubi in metallo con dei canovacci, per non far disperdere il calore, e versare nello scarico una soluzione di acqua tiepida e sale.

Qualche consiglio per prevenire il congelamento dei tubi

Un modo per evitare che i tubi ghiaccino è quello di isolarli con lana di roccia, lana di vetro o poliuretano. Inoltre, chiudere la valvola principale e aprire i rubinetti se la casa non si userà per lunghi periodi. Un ultimo metodo è quello di utilizzare dei cavi riscaldanti con termostato e di avvolgerli sui tubi. Si azioneranno al di sotto dei 5 gradi e si spegneranno se la temperatura sale oltre i 15 gradi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Per scongelare le tubature dell’acqua ed evitare che si riformi il ghiaccio ecco qualche consiglio della nonna.