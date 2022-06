Si sa che l’estate è il momento di scegliere la meta per le nostre vacanze. Il problema è, che è per tutti così. Spesso ci troviamo a scegliere le mete più popolari, per trovarle completamente affollate. Non solo, queste mete sono in genere anche molto costose, perché molto conosciute.

Ci dimentichiamo quanto in realtà è vasta l’Europa e, soprattutto, quanto è ricca di mete meravigliose. Alle solite destinazioni non sarà difficile trovare un’alternativa decisamente più economica. Inoltre, non dovremmo fare infinite file per vedere monumenti e bellezze. Anche per quanto riguarda il mare, potremmo avere finalmente un po’ di spazio in spiaggia. Ecco 4 mete europee e italiane economiche e vicine, perfette per le prossime vacanze.

Spiagge e cultura

Per quanto riguarda il mare, possiamo scegliere tranquillamente la Spagna. A nemmeno un’ora di volo da noi, non abbiamo bisogno di optare per Tenerife, Fuerteventura o Maiorca. Queste destinazioni sono molto affollate durante l’estate. Possiamo scegliere la più piccola isola di Minorca, ricca di cale nascoste e molto spesso poco visitate. Ci sono alberghi e resort per ogni gusto a prezzi meno alti di altre mete spagnole. Inoltre, grazie alla capitale Ciutadella, potremmo anche passare una giornata più culturale.

Se amiamo i luoghi pittoreschi sullo stile di Amsterdam, c’è una destinazione giusta per noi. L’Aia, sempre nei Paesi Bassi, è ricca di musei e gallerie d’arte. Tra i suoi edifici più conosciuti troviamo anche la casa della Ragazza con l’orecchino di perla dell’artista Vermeer. Inoltre, l’Aia ha qualcosa che Amsterdam non ha, ovvero una spiaggia. Perfetta per l’estate e poco affollata, questa spiaggia sarà perfetta per una giornata di sole.

Ecco 4 mete europee e italiane economiche e poco affollate anche ad agosto perfette per le vacanze estive

Anche se Praga non è di certo costosa, potrebbe risultare decisamente molto visitata nel periodo estivo. Non molto distante, però, possiamo trovare la città di Bratislava, in Slovacchia. Simile nell’architettura, è ricca di caffè e bar da visitare con gli amici.

Infine, per chi non si volesse spostare dall’Italia, c’è il bellissimo Lago di Resia in Alto Adige. Davvero uno spettacolo da non perdere, grazie anche alla sua storia. Infatti, i diversi villaggi presenti sono stati sommersi volontariamente per la costruzione di una diga. Gli abitanti si trasferirono poco distante, nella città di Curon Venosta. Un’atmosfera rilassante e fiabesca per tutta la famiglia.

Anche se agosto sembra un mese in cui è impossibile trovare luoghi poco affollati, non disperiamoci. Ci sono moltissime mete in Europa che non tutti conoscono. Alcune anche più belle, ma soprattutto decisamente più economiche di quelle più popolari.

