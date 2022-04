Se vogliamo far sembrare l’occhio più grande abbiamo una soluzione: truccare le ciglia. Spesso ci si limita a mettere solo il mascara, ma questo in realtà andrebbe messo come ultima cosa. Prima ci sono altri importanti step da fare. Non perché il mascara da solo non funzioni, ma perché se lo uniamo alla forza di un altro oggetto l’effetto sarà ancora più sorprendente.

Il piegaciglia

Uno degli strumenti che quasi tutti conoscono è il piegaciglia. Strumento molto amato, ma anche detestato, poiché non proprio facilissimo da maneggiare. In realtà il concetto è molto facile: basta passarlo sulle ciglia, chiudere le fauci di questa specie di forbici, aspettare un pochino e poi le ciglia saranno curve e lunghissime.

È uno strumento che non ha un sistema elettrico alle spalle, ma funziona semplicemente con la forza della pressione. E questo significa che non potrà durare per sempre. Motivo per cui in seguito a ciò mettiamo il mascara.

Mascara

Il mascara ha proprio la funzione di fissare la piega, infoltire le ciglia e rendere lo sguardo super accattivante. Ci sono vari tipi di mascara che possiamo usare, la scelta dipende molto anche dal tipo di occhio che abbiamo e dal tipo di effetto che vogliamo dare.

Questo perché ci sono mascara che presentano dei pettini più grandi, alcuni li presentano piccoli, altri neri molto scuri e altri ancora, invece, più leggeri. Dipende molto dal tipo di risultato che vogliamo ottenere. Però, prima di mettere il mascara, in realtà conviene usare uno strumento che le pieghi e le allunghi già. In questo modo stendere il mascara sarà anche più facile.

Non piegaciglia o altro, per ciglia lunghe e perfettamente curve ecco lo strumento da usare

Dato che la tecnologia va avanti, anche il settore della cosmesi lo fa. E in commercio molto spesso troviamo dei prodotti di cui ignoravamo persino l’esistenza. Come ad esempio quest’ultima geniale invenzione. Stiamo parlando del piegaciglia a caldo, che possiamo anche definire una specie di piastra. Come se fosse quella per i capelli.

Il suo funzionamento è molto intuitivo, soprattutto se usiamo già una piastra per capelli. Basterà, infatti, mettere le ciglia nella bordatura in silicone, azionare lo strumento e aspettare. Lo strumento si scalderà, farà la piega e le nostre ciglia saranno perfette.

Per completare il look aggiungiamo il mascara, che darà all’occhio ancora più intensità e lo farà sembrare anche più grande. E allora non piegaciglia o altro, per ciglia lunghe e belle possiamo acquistare questo intelligente strumento.

