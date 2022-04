Più si va avanti con l’età e più iniziano a comparire i capelli bianchi. Possono, ovviamente, comparire sia agli uomini sia alle donne. Appena si iniziano a notare dei capelli bianchi si va subito nel panico e ci si sente vecchi.

I capelli bianchi possono comparire per vari motivi, non devono essere per forza legati all’età. Le cause sono tantissime. Se, però, sono legate all’età, allora possiamo trovare delle soluzioni esterne per coprirli.

La prima cosa che ci viene in mente è fare la tinta. Tingere i capelli, però, può diventare anche una schiavitù, dato che si è costretti a tingerli ogni volta. Inoltre, il colore che andremo a scegliere non sarà mai lo stesso che abbiamo sul nostro capello.

Quando quindi la tinta piano piano andrà via, non solo compariranno i capelli bianchi che abbiamo provato a coprire, ma anche il nostro vero colore di capelli. E cosi comparirà la ricrescita.

Oltre alla tinta, però, ci sono dei metodi alternativi che possiamo mettere in atto per nascondere i capelli bianchi.

Chi non ama le tinte può usare questo prodotto per coprire quei fastidiosi capelli bianchi che compaiono

Non si tratta di nessun rimedio naturale, ma non si tratta nemmeno della tinta. Parliamo, infatti, di un’altra alternativa che possiamo tranquillamente trovare in commercio. E stiamo parlando dei prodotti riflessanti.

Questi, infatti, non sono delle vere e proprie tinte perché colorano i capelli senza ossidazione. Ciò significa che non sono mischiati a un attivatore, come invece accade nelle tinte.

Il riflessante andrà a colorare il capello e a intensificare i suoi riflessi, però senza andare a danneggiare il ph della cute. Possiamo, infatti, classificarle come a metà tra delle maschere e delle tinte. Ovviamente, non essendo delle tinte vere e proprie, duranti i lavaggi il colore si scaricherà.

Un rimedio istantaneo

Se, invece, quello che stiamo cercando è un rimedio istantaneo solo per alcuni capelli, allora dobbiamo scegliere un altro prodotto. Spesso iniziano a comparire alcuni capelli bianchi solo in alcune zone. E quindi, magari, si ha voglia di coprire solo quelli.

Per farlo possiamo usare degli ombretti colorati. Questi si stendono sul capello bianco asciutto tramite un pennellino. E immediatamente abbiamo coperto i capelli bianchi. E quindi chi non ama le tinte può usare questo rimedio oppure un riflessante per provare a coprire i primi capelli bianchi.

