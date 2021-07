Durante l’estate le nostre abitudini cambiano. Stiamo fuori più spesso, ci rilassiamo e non seguiamo sempre la solita routine. Tutto questo può causare problemi al nostro corpo che cerca di adattarsi alle nuove condizioni. Tra i malanni più comuni di questo periodo, ad esempio, c’è la febbre estiva. Infatti, questa è molto più diffusa di quanto si pensi. Questo è dovuto anche al fatto che spesso le persone non riescono a identificarne i sintomi. Ecco quindi quali sono i 3 sintomi della febbre estiva da non sottovalutare assolutamente.

Cause della febbre estiva

La febbre estiva può avere cause molto diverse. Possiamo però distinguerle in ambientali e infettive. Per quanto riguarda le prime, il problema maggiore è rappresentato dal caldo intenso, in particolare dagli sbalzi di temperatura. Capita spesso infatti di subire sbalzi di anche 15° quando passiamo da un ambiente con aria condizionata all’esterno. Anche l’umidità non aiuta, perché impedisce al corpo di disperdere il calore con la sudorazione. Se il corpo non riesce a tornare ad alla sua temperatura normale per un periodo continuato di tempo, potremmo contrarre proprio la febbre estiva. In questo periodo però si diffondono anche più facilmente i batteri, per cui potremmo prenderci la febbre proprio come durante i mesi invernali.

Ecco i 3 sintomi della febbre estiva da non sottovalutare assolutamente

Il primo e più evidente sintomo della febbre estiva è chiaramente una temperatura corporea alta, che può arrivare anche a 39°. Questa però può essere spesso accompagnata da una generale stanchezza. A sua volta, la causa di questa stanchezza sta in un calo della pressione. Quindi anche il nostro cervello ne risente. Se ignoriamo la situazione, possiamo anche arrivare a svenire. L’ultimo sintomo molto comune riguarda il nostro intestino. Infatti, spesso la febbre estiva porta con sé nausea, vomito, diarrea e dolori addominali. Questo è soprattutto dovuto agli sbalzi di temperatura, ma anche a intossicazioni alimentari.

Come evitare e trattare la febbre estiva

Certamente dobbiamo evitare di esporci a lungo ai raggi del sole. Restiamo quindi all’ombra durante le ore più calde e copriamo soprattutto la testa. In più, ricordiamoci di idratarci con frequenza. Se però sentiamo già la febbre e/o gli altri sintomi, dobbiamo correre ai ripari. Spostiamoci subito all’ombra e cerchiamo un posto arieggiato. Raffreddiamo aree specifiche del corpo, come collo, fronte, polsi e ascelle. Infine, se le condizioni sono serie, contattiamo immediatamente i soccorsi.

