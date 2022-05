Tutte le volte che andiamo al supermercato a fare la spesa, rientriamo con diverse buste di plastica, che ci hanno consegnato alla cassa per riporre i nostri acquisti da portare via. Man mano ne accumuliamo in quantità e, solitamente, le usiamo per buttare la spazzatura, arrotolate dentro al bidone dell’umido. Oppure le adoperiamo nuovamente come contenitori, per regali da portare in giro, per raccogliere qualcosa dall’orto o per riporre qualche oggetto in cantina.

Esiste però un uso alternativo dei sacchetti di plastica, che pochi conoscono e che può essere molto utile in casa per svolgere un dato lavoro. Non per la spazzatura ma riutilizziamo le buste della spesa per risparmiare su un lavoro artigianale, che invece dovremmo pagare se fatto da altri.

I sacchetti al posto del pennello

Le buste di plastica possono essere molto utili se dobbiamo ridipingere le pareti in casa. Questi oggetti, così comuni e conosciuti, possono sostituire non solo il pennello, ma proprio l’imbianchino. Potremmo così risparmiare per tinteggiare le pareti di una stanza in casa. Scopriamo come fare per attuare questo riutilizzo veramente originale, a costo zero ed efficace per realizzare un determinato motivo per la tinta dei nostri muri.

Non per la spazzatura ma riutilizziamo le buste di plastica in 1 modo furbo e utile che ci fa risparmiare soldi e fatica

Se abbiamo deciso di ritinteggiare le pareti di una stanza di casa nostra e ci piace l’effetto spatolato, ossia quello che sarebbe dato da colpi di spatola in direzioni diverse, possiamo farlo da noi senza pennello. Allo scopo possiamo riutilizzare una o più buste di plastica della spesa. Dovremo prendere la tintura scelta per colorare la parete, indossare dei guanti protettivi e infilare la mano nel primo sacchetto. Intingeremo la mano col sacchetto nel secchio di tintura e inizieremo a colorare la parete con movimenti rotatori da destra a sinistra. Quello che ne verrà fuori sarà un effetto identico a quello spatolato, che avremo riprodotto da soli senza dover acquistare un nuovo pennello o senza chiamare un professionista.

Quando il primo sacchetto si sarà rovinato, ne utilizzeremo uno nuovo e così via. In questo modo avremo reso le buste molto utili ad abbellire casa nostra. Non dovremo quindi dimenticare di smaltire in maniera corretta i rifiuti nel bidone dell’indifferenziato e non nella plastica. Questo perché la plastica sporca subisce un trattamento di smaltimento diverso da quello tradizionale.

