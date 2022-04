Quando entriamo in un punto vendita appartenente a un franchising di catene di abbigliamento, spesso ne usciamo con l’acquisto di qualche capo o accessorio. Per portare a casa il frutto del nostro shopping, le commesse ci daranno una classica borsa di carta, con manici dello stesso materiale.

Al nostro ritorno, svuoteremo la borsa rimirando i nostri acquisti e la useremo come contenitore per immondizia cartacea, come scontrini ed etichette dei vestiti. Questo è l’uso più comune che si fa del tipico sacchetto di carta con cui si torna dopo la spesa in un negozio. Ma ce ne sono anche tanti altri, che trasformano la borsa in qualcosa di ben diverso da un contenitore.

Ecco come riutilizzare il sacchetto di carta, che ci hanno dato al negozio di vestiti, per farlo diventare un oggetto da indossare al polso.

Riciclare la carta

La carta è un materiale ecologico che non inquina e si presta molto bene ad essere riciclato. Possiamo quindi riutilizzare le sue fibre per creare qualcosa di completamente nuovo e, nel nostro caso, da indossare come gioiello.

Grazie alla carta spessa di una busta con manici, possiamo infatti creare un bracciale davvero particolare ed elegante, dalla forma geometrica. Lo realizzeremo grazie a incastri di strisce cartacee. Ideale allo scopo è un sacchetto di carta di colore nero. Insieme alla busta avremo bisogno anche di un paio di forbici, di una molletta da bucato e di uno smalto per unghie nero.

Come riutilizzare il sacchetto di carta dei negozi di abbigliamento per creare un accessorio incredibile

Per creare il bracciale iniziamo a scollare la borsa di carta lateralmente, per avere così a disposizione un foglio unico. Facciamolo piano e con molta attenzione, per non strappare la carta. Prendiamo le forbici e ritagliamo almeno una ventina di strisce, della dimensione di 3 centimetri di spessore per 12 centimetri di lunghezza.

Prendiamo tutte le strisce e pieghiamo ognuna prima a metà, sulla lunghezza, e poi in due, in modo da ottenere una forma simile alla lettera V dell’alfabeto. Ora prendiamo la prima V, giriamola al contrario ossia con la punta in altro e infiliamo dentro, in maniera centrale e a contatto con la punta, una striscia in orizzontale. Per intenderci, dovremo avere ora di fronte una forma simile alla lettera T.

Pieghiamo ora le estremità della striscia orizzontale a destra, in modo da abbracciare la striscia verticale da ambo le parti. Blocchiamo la carta piegata con la molletta da bucato e infiliamo una nuova striscia. Ripetiamo l’operazione precedente, usiamo nuovamente la molletta e proseguiamo fino alla fine di tutte le strisce di carta.

Fermiamoci quando il bracciale si chiude al nostro polso, infilando il primo anello di carta nell’ultimo. Possiamo quindi passare lo smalto nero sull’intera superficie dell’accessorio, per renderlo lucido e coprire eventuali difetti dovuti alla piegatura. Asciugato lo smalto, possiamo indossare la nostra creazione con orgoglio o decidere se regalarla a qualcuno.

