L’esigenza di risparmiare appartiene a molti di noi, che cercano di far quadrare il bilancio famigliare ogni fine del mese. La spesa alimentare in questo frangente gioca un ruolo importante. Non ce ne rendiamo conto ma, molto spesso, ci facciamo prendere dalla frenesia di un acquisto che poi, in un secondo tempo, non gradiamo.

Oppure ci lamentiamo di quanto siano cari i cibi acquistati e non siamo soddisfatti del rapporto qualità prezzo. Il tutto incide sul nostro portafoglio, che si trova svuotato, mentre al contempo la nostra famiglia è insoddisfatta a tavola.

Non tutti sanno che per fare compere di qualità, non è necessario spendere un capitale. Basta fare attenzione agli elementi giusti, quelli da tenere in considerazione quando entriamo nel miglior negozio del circondario. Ecco come fare la spesa con 5 euro soltanto, badando ogni giorno alle offerte delle migliori catene di supermercati.

Non solo discount

Sbaglia chi pensa che si risparmi solo acquistando gli alimentari al discount. Questo è un grave errore perché a volte a favore del minor prezzo spesso possiamo ritrovarci tra le mani prodotti non buoni, a breve scadenza, che magari non consumiamo neanche.

E questo si traduce con lo spreco dell’alimento, che genera un’ulteriore esborso dal nostro portafoglio, perché dobbiamo ricomprare il prodotto. Ma è possibile acquistare prodotti di qualità anche spendendo poco e recandosi presso il supermercato più fornito.

Come fare la spesa con pochi euro al giorno comprando prodotti di qualità nei grandi supermercati

Esiste un segreto per fare la spesa alimentare con pochi soldi, come una banconota da 5 euro. Dobbiamo fare caso ai prodotti offerti dal marchio della grande catena di distribuzione. Insegne come Coop, Conad, Carrefour, mettono a disposizione della clientela specifici prodotti a marchio, che vanno dalla pasta ai sughi, dalle merendine ai biscotti sino a molti altri ancora.

La caratteristica di questi beni è quella di mostrare un prezzo conveniente unito alla qualità garantita dal marchio. Dietro l’autorevolezza dell’insegna conosciuta, si cela un’azienda produttrice che lavora per il supermercato e che a volte è anche leader nella produzione di quel dato prodotto.

Possiamo poi essere certi della qualità del bene perché un’insegna autorevole non metterebbe mai il suo nome su un prodotto scadente o di dubbia provenienza.

Per questo motivo possiamo fare una spesa quotidiana con pochi euro grazie a prodotti qualitativi proposti a prezzi come 0,99 centesimi di euro, che non dobbiamo lasciarci scappare.

