Wall Street negli ultimi giorni ha rallentato ed ha formato un pattern di ritracciamento di breve. La giornata di domani darà chiarimenti in merito, anche se al momento per i mercati azionari non si ipotizzano pericoli di ribassi duraturi.

Come scritto nelle scorse settimane, il minimo di ottobre porta ciclicamente a rialzi(con fisiologiche fasi di assestamento) fino a Natale poi fino al 30 aprile.

INVESTI IN SICUREZZA CON UN BROKER PLURI-PREMIATO!

Più di 40 anni di esperienza e 4 regolamentazioni attive! INIZIA ORA *Messaggio promozionale su commissione.

Il trading di CFD potrebbe comportare perdite economiche significative.

Alle ore 17:05 della giornata di contrattazione dell’11 novembre abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

16.075

Eurostoxx Future

4.339

Ftse Mib Future

27.485

S&P 500 Index

4.654,90.

Continua il percorso divergente fra la nostra previsione annuale e la tendenza dei grafici

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2021.

In blu il grafico dei mercati americani fino al giorno 5 novembre.



Quali erano le attese per la settimana in corso?

Minimo fra lunedì e martedì e poi rialzo fino alla giornata di venerdì. Wall Street ha mostrato debolezza, mentre gli altri mercati analizzati hanno seguito “fedelmente” il percorso campione.

Proiezioni dei prezzi e aree dei minimi/massimi previsti per la settimana dell’8 novembre

Dax Future

15.880/15.995

16.259/16.449

Eurostoxx Future

4.311/4.343

4.418/4.464

Ftse Mib Future

26.275/26.500

28.150/27.390

S&P 500 Index

4.655/4.689

4.767/4.908

La direzione in corso è verso l’area di massimo da raggiungere entro la giornata di domani.

Al momento per i mercati azionari non si ipotizzano pericoli di ribassi duraturi. I livelli da monitorare

Nonostante qualche alto e basso intraday la tendenza di fondo rimane rialzista e riteniamo che essa continuerà almeno fino al prossimo setup annuale in scadenza dell’8 dicembre, se non proprio fino a Natale.

Dax Future

Tendenza rialzista fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera inferiore ai 15.908.

Eurostoxx Future

Tendenza rialzista fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera inferiore ai 4.280.

Ftse Mib Future

Tendenza rialzista fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera inferiore ai 26.995.

S&P 500 Index

Tendenza rialzista fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera inferiore ai 4.621.

In ottica multidays quale operatività consigliata dai nostri Trading Systems?

Continuare a mantenere le operazioni Long aperte martedì 19 ottobre in apertura.

Come si potrebbe presentare la giornata di contrattazione di venerdì?

Riteniamo che domani si assisterà ad una giornata laterale rialzista.