Ci sono posti in centro a Roma, oltre Trastevere, dove fare aperitivi gustosi su terrazze che regalano viste straordinarie

Se c’è una cosa che la Capitale può offrire a chi la visita è la ricchezza di scelta per quanto riguarda i monumenti e i locali in cui socializzare. I più giovani si incontrano a San Lorenzo, a Monti o a Trastevere. Trastevere è un punto di riferimento sia per turisti internazionali e nostrani a prescindere dall’età. Piazza Navona, Pantheon, Ponte Milvio, poi, sono altri punti di snodo in cui si cercano locali per aperitivi e per trascorrere le serate al fresco insieme ad altre persone.

Ciò che Roma può offrire, a parte i posti più conosciuti, è tantissimo. Per esempio, le terrazze in cui fare gli aperitivi sono numerose e offrono viste meravigliose facendoci scoprire scorci della città sempre nuovi. Ogni zona ha un locale con delle terrazze che possono essere frequentate, a partire da Campo de’ Fiori per arrivare a Testaccio, fino alla zona di Ostiense, che è particolarmente ricca di ristoranti.

Storia ed eccellenza

È importante comunque avere dei riferimenti, perché l’offerta è ampia e la città è dispersiva. Ci sono posti in centro a Roma oltre Trastevere e dobbiamo scoprirli e conoscere a fondo, perché hanno in serbo molte sorprese.

Partiamo con il Palazzetto, un edificio dell’Ottocento che si affaccia sulla scalinata di Piazza di Spagna e rappresenta un vero e proprio punto di snodo turistico e non. Oltre a consumare gustosi cocktail, avendo di fronte una vista straordinaria, si possono organizzare eventi indimenticabili come compleanni, matrimoni o anniversari. Il Palazzetto conserva tra le mura due terrazze panoramiche che ospitano il Wine Bar e uno spazio speciale per gli eventi privati.

Palazzo Pamphilj offre, invece, quella che è una vera eccellenza mondiale. Poter fare un aperitivo avendo come vista la fontana dei Quattro Fiumi del Bernini non è un’esperienza di tutti i giorni. Scorci di panorami unici tra cui Pantheon e San Pietro completano la vista della Terrazza Borromini.

La location è mozzafiato e cucina, cocktail e servizio sono di qualità elevatissima. Si tratta chiaramente di una delle terrazze più belle di Roma, in cui è possibile cenare e godere di un’atmosfera raffinata indimenticabile. Tenuto conto dell’esperienza che ci apprestiamo a vivere, se i prezzi ci appaiono elevati non dobbiamo farci trarre in inganno. Ne vale la pena.

47 Circus Roof Garden ci dà la possibilità di ammirare la Città Eterna dall’alto con accesso privilegiato al Tempio di Vesta, alla Bocca della Verità e al Circo Massimo. Lo stile mediterraneo in cucina tiene conto della tradizione romana. L’esperienza del gusto è intensa grazie ai prodotti locali che innalzano la qualità. È possibile assaggiare il pesce fresco perché i prodotti sono certificati e controllati. Si possono accompagnare con più di 200 etichette di vino che caratterizzano la cantina vincitrice del premio Gambero Rosso come Migliore proposta al bicchiere per il 2021.

La scelta non manca a Roma, l’atmosfera in terrazza sarà magica anche quest’estate.

