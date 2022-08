Negli ultimi anni è aumentato a dismisura il tempo che trascorriamo davanti allo schermo del PC. Con il computer lavoriamo in smart working, giochiamo e guardiamo gli episodi delle nostre serie preferite. E questo indipendentemente dall’età e dall’occupazione. Se essere sempre connessi è una grande comodità, però, dall’altro mette a dura prova la resistenza e la vita dei computer. Soprattutto in estate quando le alte temperature rischiano di mandare in tilt i nostri preziosi dispostivi. Per questo è fondamentale capire come non far surriscaldare il PC al sole. Ma soprattutto come tenerlo pulito per non far aumentare ulteriormente i rischi di surriscaldamento.

Puliamo la memoria del PC per evitare che si scaldi troppo

I computer moderni sono macchine incredibili ma hanno comunque dei limiti. Se infatti carichiamo troppo il sistema operativo con dati e applicazioni la CPU sarà costretta a un super lavoro. La conseguenza sarà un leggero surriscaldamento che però l’esposizione ai raggi solari potrebbe peggiorare. Quindi impariamo alcuni trucchetti per liberare la memoria, chiudiamo i programmi che non usiamo e scolleghiamo le periferiche remote inutilizzate. Il PC lavorerà meglio ed eviteremo spiacevoli sorprese.

Liberiamo ventola e prese d’aria dalla polvere

Una delle cause che potrebbe far scaldare troppo il computer è la presenza della polvere. Soprattutto se si annida sulla ventola di raffreddamento e sulle prese d’aria. In questo caso diventa obbligatorio toglierla per far sì che il dispositivo si raffreddi più rapidamente. Per farlo possiamo usare l’aria compressa e un piccolo aspirapolvere. Evitiamo, invece, cacciaviti e altri oggetti metallici. Rischiamo di rovinare i connettori delle porte e delle periferiche.

Come non far surriscaldare il PC al sole e come tenerlo pulito

Se vogliamo salvare la salute del nostro PC sarà fondamentale scegliere la posizione giusta in cui lavorare o guardare un film. Ovviamente la cosa migliore da fare sarebbe tenerlo all’ombra o nel posto più fresco della casa. Quando non è possibile l’ideale sarebbe avere un’asse di lavoro portatile. Possiamo trovarla online a pochissimi euro.

Mai, invece, appoggiare il PC sull’asciugamano del mare, sulle stuoie o sulle lenzuola. Rischiamo soltanto di aumentare il rischio surriscaldamento.

Un’altra soluzione valida, se siamo costretti a lavorare in un luogo estremamente soleggiato, è quella di acquistare un tappetino refrigerante. Anche in questo caso possiamo affidarci alla rete. Nei principali store possiamo trovare a cifre intorno ai 20-30 euro tappetini muniti di ventole di raffreddamento. Forse non è la soluzione più comoda a livello di spazio e di rumore ma l’efficacia è garantita.

Lettura consigliata

