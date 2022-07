Non le maniglie dell’autobus o le porte dei bagni pubblici, è questo l’oggetto più sporco che tocchiamo e non è il cellulare

Negli ultimi due anni molti di noi hanno rimparato la necessità di lavarsi sempre le mani quando si rientra a casa, e per una buona ragione: nel corso di una tipica giornata tocchiamo centinaia se non migliaia di oggetti ricoperti di sporco, germi e batteri. Tutti sappiamo che alcuni oggetti sono particolarmente sporchi, ad esempio le maniglie delle porte o gli appoggi del tram. Ma potrebbe sorprenderci scoprire l’identità dell’oggetto più sporco in assoluto che molti di noi toccano ogni giorno. Vediamo di che cosa si tratta.

Un oggetto che non viene quasi mai pulito

Qual è l’oggetto più sporco che tocchiamo ogni giorno? Ebbene, si tratta della tastiera del computer. Proprio così: la tastiera di un computer accumula più germi della tavoletta del water, e di solito è pulita molto meno spesso. Inoltre, la conformazione di una tastiera fa sì che lo sporco si possa facilmente accumulare intorno o sotto ai tasti, dove non è affatto semplice pulirlo. Pensiamo all’uso che facciamo ogni giorno del nostro PC, sia in casa che in ufficio: generalmente non ci laviamo le mani ogni volta prima di toccare la tastiera. Inoltre, molti hanno l’abitudine di mangiare davanti alla scrivania, e questo certamente peggiora la situazione. Ma la tastiera del PC è in buona compagnia.

Paradossalmente, il nostro cellulare tende ad essere più pulito della tastiera, perché generalmente se è sporco ce ne accorgiamo subito e puliamo lo schermo. Dovremmo però sempre disinfettarlo con salviettine apposite. Un altro oggetto sporchissimo che abbiamo tutti in casa è il telecomando della TV, che spesso non viene disinfettato abbastanza spesso. Ma altri oggetti terribilmente sporchi si nascondono nei posti meno sospetti.

La spugna è uno degli oggetti più sporchi in casa

Non le maniglie dell’autobus o le porte dei bagni pubblici, l’oggetto più sporco che tocchiamo ogni giorno è la tastiera del PC. Ma un altro ricettacolo di germi si nasconde nelle nostre cucine. Si tratta della spugna dei piatti. La spugna è infatti una casa ideale per germi e batteri, soprattutto quando non ha tempo di asciugarsi tra un uso e l’altro. Ma anche in bagno si nascondono degli oggetti sporchissimi, come ad esempio il portaspazzolino o la tenda della doccia.

