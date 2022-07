Ci aspetta un’estate costellata da sole (si spera), mare e probabilmente anche vento. Tutti questi elementi sono anche piacevoli per chi fa vita da spiaggia, ma ci presentano un conto salato da pagare: capelli secchi, crespi e sfibrati! E addio lucentezza e vitalità, duramente conquistate prima della partenza. Certo, potremmo ricorrere a costosissimi trattamenti ricostituenti dal nostro parrucchiere di fiducia, o consumare gli ultimi risparmi per acquistare prodotti professionali per ripararli. Oppure, potremmo giocare d’astuzia e affidarci ad alcuni rimedi naturali per idratarli e nutrirli, senza infierire sul portafoglio.

Le fibre dei capelli si indeboliscono

I nostri capelli sono nutriti e idratati da alcune ghiandole presenti sul cuoio capelluto, che producono il sebo necessario per mantenerli lucidi e morbidi. Quando l’attività di queste ghiandole viene meno, i capelli appaiono secchi, crespi e aridi. E ci ritroviamo in un attimo con una chioma disordinata e decisamente poco elegante. Il sebo è il nutrimento di base, essenziale per capelli sani. I capelli secchi tenderanno a spezzarsi più facilmente e a generare fastidiose doppie punte. Il sale, il cloro, il sole, i lavaggi eccessivi o i prodotti aggressivi possono peggiorare la situazione, come succede per la pelle del viso, che d’estate è meglio lasciare libera, optando per un trucco senza fondotinta.

Mai più capelli secchi e crespi grazie a questi rimedi naturali per idratarli e nutrirli, ma attenzione a non commettere questo errore

Alcuni impacchi naturali aiutano a ritrovare lucentezza e idratazione e conferiscono ai nostri capelli un aspetto più sano. Il primo rimedio è perfetto contro lo smog ed è un impacco a base di latte, yogurt e mezza banana matura. Lasciamolo in posa per 15 minuti e procediamo al normale lavaggio. Ottimo anche l’impacco con l’olio di senape che ripristina la circolazione sanguigna e linfatica del cuoio capelluto. Per ricostruire le punte sfibrate, optiamo per una maschera a base di olio di cocco e mezzo avocado schiacciato. Lasciamo in posa una buona mezz’ora e procediamo con lo shampoo. I capelli saranno subito rinvigoriti, grazie a questi due portentosi grassi vegetali.

L’errore da non commettere

Un piccolo suggerimento per prevenire i capelli secchi e sfibrati è quello di fare lo shampoo, massaggiando solo le radici e il cuoio capelluto, evitando di applicare prodotto sulle lunghezze. Fare il contrario significa, a lungo andare, danneggiare la struttura del capello, che risulterà arido e opaco. Ma grazie a questi rimedi naturali, non avremo mai più capelli secchi e crespi e anche il conto in banca sarà più contento.

Lettura consigliata

Che siano medi o lunghi possiamo ottenere velocemente capelli mossi naturali anche senza piastra grazie a questo trucchetto