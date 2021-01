Mantenere pulita una casa non è un’impresa facile. Soprattutto la polvere, sembra riuscire ad infilarsi anche negli anfratti più nascosti. Tipici nascondigli dei batuffoli di polvere sono quei punti della casa difficili da raggiungere, ad esempio sotto i letti, dietro al divano, e in cima agli armadi o ai mobili della cucina. Spesso passare l’aspirapolvere non basta a liberare la casa dalla polvere, e anche se spolveriamo le mensole con costanza, la polvere sembra moltiplicarsi nuovamente nel giro di un paio di giorni. Questo avviene anche perché in realtà abbiamo in casa dei ricettacoli di polvere insospettabili. I peggiori ricettacoli di polvere sono proprio davanti ai nostri occhi, ma siamo così abituati a vederli, che ci dimentichiamo di pulirli.

Svelato il peggior ricettacolo di polvere che tutti abbiamo davanti agli occhi e ci dimentichiamo sempre di pulire.

Il peggior ricettacolo di polvere in casa è il termosifone

Il peggior ricettacolo di polvere che tutti abbiamo davanti agli occhi e ci dimentichiamo sempre di pulire è il termosifone. Proprio così, i termosifoni sono tra gli oggetti più sporchi della casa. La loro forma, infatti, si presta particolarmente a farli diventare temibili ricettacoli di polvere. I detriti si accumulano tra i tubi del termosifoni, dove sono non soltanto difficili da raggiungere, ma anche lontano dalla nostra vista. Così ci dimentichiamo sempre di pulirli. È per questo motivo che i termosifoni sono i peggiori ricettacoli di polvere che abbiamo tutti in casa. Ma niente paura, possiamo ovviare a questo problema utilizzando delle tecniche di pulizia molto semplici che ci permetteranno di sterminare anche la polvere nascosta tra i tubi del termosifone.

Lo scovolino è un ottimo strumento

Un metodo geniale e veloce per eliminare la polvere nascosta nei termosifoni, oltre alla classica spugna, è quello di utilizzare un oggetto che tutti abbiamo in casa. Parliamo dello scovolino per pulire le bottiglie. Lo scovolino, infatti, essendo abbastanza rigido, riuscirà a raggiungere meglio anche gli anfratti più nascosti del termosifone. Finalmente riusciremo a liberarci del peggior ricettacolo di polvere all’interno delle nostre case.

