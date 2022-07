Finalmente è arrivato il momento per andare in vacanza e staccare dagli impegni e dal lavoro. Abbiamo scelto 2 o 3 posti dove ci piacerebbe andare e adesso bisogna capire come arrivarci. In ritardo sulle prenotazioni di voli, navi e alberghi, troviamo prezzi troppo alti per il nostro portafoglio.

Ciò che si può fare è rinunciare oppure scegliere di andarci in macchina. Ci sono viaggi brevi dove partire con la famiglia, cane, gatto e valige non è un problema. In altre situazioni guidare per ore, senza fermarsi, risulta davvero faticoso e in alcuni casi può rivelarsi pericoloso.

In queste situazioni, c’è un’altra soluzione a portata di mano. Sono molte le famiglie che scelgono di acquistare o affittare un camper. Questo permette loro di risparmiare sia sui mezzi di trasporto, che sull’alloggio. Ma non esistono solo camper e roulotte per viaggiare in totale libertà e spendendo poco.

È una moda che ha ormai conquistato tutta Europa e non solo. Camperizzare l’auto dà la possibilità di viaggiare seguendo il proprio ritmo, ma soprattutto portando la propria casa con sé. Vedremo qual è il modo più facile per farlo e i modelli d’auto più adatti per iniziare il nostro viaggio on the road.

Non esistono solo camper e roulotte per viaggiare perché è incredibile quanto si risparmia camperizzando macchine e furgoni e come farlo a basso costo

Se siamo stanchi di spendere in alberghi, mezzi di trasporto e ristoranti possiamo decidere di camperizzare la nostra auto. All’occorrenza l’utilitaria si trasforma in una piccola casa con le ruote per girare il mondo. Molto più comode della tenda e più semplice che muoversi con un camper.

La prima cosa è considerare la lunghezza del veicolo, a partire dai sedili anteriori fino al bagagliaio. Quello è lo spazio in cui si dormirà e deve essere leggermente superiore alla nostra altezza. Si potrà decidere di togliere totalmente i sedili posteriori o creare un soppalco di legno da inserire nella macchina.

Il soppalco permette di avere un doppio spazio da utilizzare come ripostiglio (cucinotto, bagagli, vestiti ecc). A quel punto basterà inserire un materasso impermeabile, sfoderabile e abbastanza spesso. Da considerare la possibilità di introdurre delle tendine che permettano la privacy e una doccia portatile. Acquistare un alimentatore esterno (solare) è un’ottima idea per non utilizzare sempre la batteria della macchina.

Tra i modelli migliori da camperizzare troviamo piccoli furgoncini o van, station wagon, SUV e monovolume. In Italia la Legge non ha ancora una normativa circa le auto camperizzate e non ammette gli allestimenti fissi.

Per ottenere l’omologazione bisognerà chiedere il nulla osta dalla casa costruttrice e una certificazione con re-immatricolazione del veicolo presso la Motorizzazione Civile. In Italia le auto camperizzate devono sostare in aree da campeggio.

