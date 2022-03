Il mese di marzo è ormai arrivato, le temperature cominceranno ad alzarsi e in molti inizieranno a sognare il mare.

Chi abita nelle zone del Nord Italia dovrà ancora attendere qualche mese per avvicinarsi al mare. Le temperature sono ancora troppo basse anche solo per immaginare di immergersi in acqua.

Tuttavia si potrebbe sfruttare un weekend di marzo per visitare una di queste tre città dal clima mite. Palermo, Cagliari o Valencia sono luoghi in cui i più arditi potrebbero già cominciare a godersi il mare.

Non le Maldive ma queste 3 mete ricche di storia ideali per chi sogna mare cristallino e caldo anche a marzo

Palermo è il meraviglioso capoluogo della Sicilia da vedere assolutamente almeno una volta nella vita. Tra i monumenti principali troviamo il Palazzo dei Normanni, sede dell’Assemblea Regionale Siciliana. Tra mosaici, cortili e diversi stili architettonici saprà lasciarci senza parole. Anche la Cattedrale di Palermo è davvero incredibile e merita una visita approfondita. Se si ha tempo si potrà anche ammirare la città dalla cima della cattedrale.

La spiaggia più famosa di Palermo è quella di Mondello che si raggiunge in mezz’ora di automobile dal centro.

Un luogo perfetto per rilassarsi e per portare al mare i bambini per via dell’acqua poco alta.

Cagliari

Sempre in Italia si potrà visitare la Sardegna e, nello specifico, Cagliari. Spesso sottovalutata questa città è in grado di offrire divertimento e mare meraviglioso.

Nei pressi di Cagliari, poi, ci si potrà avventurare sui sentieri per raggiungere la Sella del Diavolo.

Nella città si consiglia di visitare il centro storico e il quartiere del Castello dove sorgono la Cattedrale di Cagliari e il Bastione di San Remy.

Ma Cagliari è anche rinomata per la sua spiaggia più famosa, la spiaggia del Poetto lunga ben 7 km. Un luogo perfetto per rilassarsi, fare un bagno ma anche svolgere attività come kayak e kitesurf.

Valencia

Valencia è una città spagnola tra le più apprezzate, perfetta per trascorrere un weekend in allegria.

Tra le cose da visitare a Valencia troviamo il centro storico molto interessante. Oltre a questo la Cattedrale di Valencia risalente al XIII secolo e che, secondo la leggenda, custodirebbe il Santo Graal.

Prima di entrare nella Cattedrale vale la pena salire i quasi trecento gradini che conducono al Miguelete. Una torre dalla quale sarà possibile ammirare il centro storico Valencia dall’alto.

Sempre a Valencia non bisognerà perdersi la Città delle Arti e delle Scienze. Se non si ha tanto tempo sarà perfetta anche solo da visitare all’esterno, l’architettura moderna ci lascerà a bocca aperta.

Le spiagge principali di Valencia sono Las Arenas, La Malvarrosa e La Patacona tutte caratterizzate da sabbia bianca. Quindi, non le Maldive ma queste 3 mete ricche di storia e divertimento ma anche mare cristallino.