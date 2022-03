Marzo semplicemente spumeggiante per questi segni zodiacali grazie al triangolo di Primavera e a Venere allineata che brilla d’amore

Chi credeva che il nuovo anno avesse avuto inizio il 1° gennaio, forse si è sbagliato. La fortuna, la propositività, il senso del cambiamento e l’energia. Sono tutte qualità necessarie per cambiare ed evolvere veramente. Ma alcuni di noi le avevano perse per strada. Per fortuna le ritroveranno tutte assieme. Ed è un periodo magnifico per farlo.

Infatti, le giornate si stanno allungando, tanto che a breve arriverà ufficialmente l’equinozio. Tira un’aria nuova. Si tratta di una brezza leggera e profumata che viene predetta anche dagli allineamenti degli astri. E che porta il profumo sensuale della mimosa. Altri due fenomeni si uniscono questo mese oltre all’equinozio e quindi al ritorno della luce. Si tratta del cosiddetto Triangolo di Primavera, una coincidenza astrale che porta le stelle e i pianeti ravvicinati in un triangolo armonioso. Ed infine Venere, che brillerà fissa nella costellazione dell’Aquario. Il risultato è un marzo semplicemente spumeggiante per questi segni zodiacali.

Le costellazioni baciate da Venere in gran forma

La Stella del mattino, cioè Venere, entrerà durante il mese dal Capricorno in Acquario. Venere sarà la grande protagonista del mese. Già nella Primavera di Botticelli spicca sorridente e beata. Se i nati nel segno dell’Acquario sapranno sfruttare questo vento favorevole, passeggeranno pure loro con l’aria sorniona tra le grazie del Botticelli. Le condizioni sembrano esserci tutte. Starà ora a loro abbandonare la paura del giudizio e del cambiamento ed esporsi a ciò che li fa stare felici davvero.

Ma attenzione perché Venere brillante di primo mattino sarà favorevole anche a Gemelli. Da sempre un segno tendenzialmente ottimista ma lunatico e che presiede alla creatività intellettuale. Quale occasione migliore rispetto all’equinozio. Cerchiamo di cogliere la metà giusta della loro giornata e faranno fuochi d’artificio. Attenzione perché energia più creatività e amore portano buone notizie per chi le saprà sfruttare. Meno buone se facciamo blocco come a rugby. Potremmo star cercando di fermare un bisonte in corsa.

Marzo semplicemente spumeggiante per questi segni zodiacali grazie al triangolo di Primavera e a Venere allineata che brilla d’amore

I più attenti avranno forse notato che Acquario e Gemelli sono entrambi segni d’aria. Ebbene il trio si conclude effettivamente con la Bilancia. Non c’è due senza tre, perché l’energia intellettuale si accompagnerà a quella del cuore. Beati Ioro per queste ottime notizie. Non come quei due segni che riceveranno una sonora legnata a marzo.

I segni d’aria, infatti, sono specialisti in queste fasi, perché sono sognatori nei fini ma concreti nei metodi. Anche la Bilancia avrà la sua vera nascita dopo due mesi altalenanti. Attenzione a non sottovalutare il sesto senso. Buttatevi alla ricerca con curiosità, perché chi cerca potrebbe trovare. Insomma, se amate gettarvi alla ricerca primaverile degli asparagi, ci sono ottime probabilità di avere un bel risotto a fine giornata.