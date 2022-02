Il mese di febbraio è ormai entrato nel vivo e in molti staranno cominciando a pensare alle vacanze di Pasqua o di Carnevale.

Infatti con l’allentamento delle restrizioni ci si potrà concedere una meritata vacanza per scappare dal freddo o, semplicemente, per rilassarsi.

Chi ama il Carnevale potrà visitare la Costa Azzurra, specialmente Mentone che con la sua “Fête du Citron”si trasforma in protagonista.

In alternativa si potrà inseguire il caldo volando in Sardegna, in modo particolare nella zona di Cagliari.

Si tratta di posti perfetti per godersi temperature miti tra visite alla città e camminate nella natura.

Vicino a Cagliari, infatti, si snoda un cammino meraviglioso ottimo da percorrere a piedi proprio nei mesi invernali.

Si sta scrivendo della famosissima Sella del Diavolo, un promontorio che nasconde incredibili sorprese.

Sia dal punto di vista naturalistico che dal punto di vista archeologico, infatti, si rimarrà ammaliati dalla bellezza di questo luogo.

Ecco dove andare a febbraio per una fuga o una vacanza economica in Italia tra mare e natura incontaminata

La leggenda narra che angeli e demoni si contesero il Golfo di Cagliari in un’epica battaglia.

Infatti, i diavoli capitananti da Lucifero decisero di occupare questo Golfo ma ne uscirono sconfitti dalle legioni di angeli guidate dall’Arcangelo Michele.

Lucifero, disarcionato e sconfitto perse la sella che, cadendo nel mare, andò a formare il promontorio chiamato “Sella del Diavolo”.

Oltre alla leggenda, però, sono stati ritrovati resti risalenti al neolitico oltre che le rovine di un tempio punico. Un vero e proprio sito archeologico che vede la presenza di resti romani e medievali. Recentemente si è scoperta la chiesa di Sant’Elia al Monte di origine medievale.

Durante la camminata si potranno incontrare diverse tipologie di piante ed arbusti oltre che animali.

Il tragitto

La durata del percorso che parte dalla spiaggia di Calamosca è di circa un’ora e mezza a seconda della velocità di ognuno.

Una volta in cima, si potrà ammirare in tutta la sua bellezza il Golfo di Cagliari. Si tratta di circa 4 km ben segnalati e, in parte, percorribili in mountain bike.

Oltre a questo meravigliosa la vista sulla spiaggia del Poetto, sulle falesie e sul promontorio circostante.

Un percorso alla portata di tutti, non è necessario essere particolarmente allenati. Tuttavia ci saranno alcuni tratti in salita, per questo meglio valutare con attenzione prima di avventurarsi lungo il percorso.

Quindi ecco dove andare a febbraio per una fuga o ancora una vacanza economica facilmente raggiungibile da Cagliari. Dai maggiori aeroporti italiani sarà possibile trovare voli molto convenienti per questa città, a volte addirittura biglietti dal costo di poche decine di euro.