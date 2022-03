Per avere delle lentiggini sensuali dall’effetto naturale non esiste solo la polvere di caffè ma anche questi altri metodi semplicissimi

Secoli fa erano considerate un’imperfezione dovute a qualche strana magia, oggi sono un segno di bellezza, che trasmette fascino e sensualità, si tratta delle lentiggini.

Ovviamente, non tutti quelli che li posseggono sono entusiasti di queste macchioline leggermente scure, ma chi non le ha le vorrebbe. Solitamente appaiono sul viso, in prossimità del naso e degli zigomi, ma possono anche comparire in altre parti del corpo.

Si notano soprattutto sulle persone che hanno i capelli ramati e rossi. Il sole ne risalta il colore.

In molti casi sono ereditarie o appaiono nel volto di chi ha una carnagione molto chiara.

Essendo una caratteristica seducente, molti vorrebbero realizzarle in modo artificiale, perché le considerano irresistibili, senza dover intervenire con soluzioni definitive, come i tatuaggi.

Per avere delle lentiggini sensuali dall’effetto naturale non esiste solo la polvere di caffè ma questi altri metodi semplicissimi

Una delle tecniche più utilizzate per riprodurre questi piccolissimi puntini intriganti è ricorrere alla polvere di caffè. Se optiamo per questo ingrediente, basterà poi sciacquare il viso per rimuovere ogni traccia.

Prima di applicare il caffè, diluito con l’acqua, bisogna spalmare una crema idratante e un primer fissativo, poi con l’aiuto di un pennello da trucco facciamo dei piccoli segni. Per ottenere l’effetto per più ore possibili utilizziamo un fissatore spray professionale per il viso o una cipria compatta.

Tuttavia, con l’aiuto del make up potremo ottenere risultati davvero incredibili, senza perdere troppo tempo allo specchio.

Quindi, scegliamo una buona matita per gli occhi o per le sopracciglia, che abbia una punta fine. Marrone o nera, selezioniamo in base al nostro colore.

Un’altra alternativa prevede l’impiego dell’ombretto in polvere o in crema, quello che solitamente applichiamo sulle palpebre.

Oltre a un pennellino, potremmo anche usare uno spazzolino da denti vecchio, per immergerlo sul prodotto e picchiettarlo sul volto.

Tecniche veloci e durature

Per avere delle lentiggini sensuali dall’effetto naturale procuriamoci un’autoabbronzante in crema o spray, applicandolo sempre con uno spazzolino da denti. Questo metodo potrebbe durare più a lungo, fino anche ad una settimana, a secondo della qualità del prodotto.

Prepariamo prima la pelle e facciamo sempre attenzione a scegliere il colore adatto, che rispetti l’epidermide. Per riprodurre i piccoli puntini usiamo un pennellino da eyeliner, usiamo un piattino per mettere l’autoabbronzante e poi applicarlo.

Infine, in commercio esiste un tipo di stencil adesivo, adatto e specifico, che ricrea le lentiggini. Si chiamano freck yourself, hanno varie forme, triangolari o rettangolari, che possiamo ritagliare a nostro piacimento. Una volta che toglieremo il foglio adesivo vedremo naso e guance con delle lentiggini, dureranno qualche giorno.

