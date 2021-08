Qualche mese fa abbiamo parlato, in un articolo, delle novità annunciate dal Ministro Brunetta per un rinnovamento concreto della Pubblica Amministrazione italiana. Tra queste, una riguarda la possibilità di assumere personale evitando il concorso pubblico, proprio come se la PA fosse un privato. Un’altra novità, collegata a quest’ultima, riguarda invece l’istituzione di una piattaforma telematica, sulla scia di Linkedin.

L’obiettivo, infatti, è quello di creare un incontro diretto tra domanda e offerta di lavoro, in un’ottica di accelerazione delle procedure selettive. Ciò non significa che non esisteranno più i concorsi, ma che si prediligeranno altri metodi di reclutamento per figure specializzate. Questa piattaforma, chiamata InPa, è finalmente attiva e porta con sé tantissime novità.

Progetto del Dipartimento della Funzione pubblica, in collaborazione con la nota azienda Almaviva, rappresenta un modo nuovo di assumere nella realtà della PA. Vediamo adesso come funziona, cosa contiene al suo interno e come possiamo iscriverci.

Finalmente è arrivata, ecco come iscriversi e come funziona la piattaforma per entrare nella PA

Per prima cosa, bisogna specificare che con questo nuovo strumento digitale si farà “ordine” nella marea dei bandi di selezione. Il portale è ancora in via sperimentale, per cui al momento possiamo soltanto registrarci, ma non presentare candidature. Ciò sarà possibile verso i mesi d’autunno e a quel punto, si presume, che il progetto sarà concluso.

Per la fase di registrazione, sarà necessario accedere tramite SPID, il Sistema per l’Identificazione Digitale, previsto ormai per l’iscrizione a tutti i concorsi. Una volta effettuato l’accesso, il sistema ci richiederà di inserire le nostre informazioni personali e le nostre esperienze formative e professionali. Studi universitari, corsi di aggiornamento, ma anche attività lavorative, di formazione e hobby personali: tutto quanto fatto nella vita (o quasi), ecco cosa inserire.

Le novità del prossimo autunno

Tra qualche mese, gli addetti al sistema implementeranno InPa, aggiungendo i bandi di concorso rivolti ai cittadini e ai dipendenti statali. Difatti, la piattaforma non è rivolta soltanto a chi cerca lavoro, ma anche a chi è già parte dell’amministrazione dello Stato e vuole avanzare professionalmente.

Non è tutto, perché il Dipartimento della Funzione Pubblica ha sottoscritto diversi protocolli con gli Ordini di alcuni professionisti, come quello dei dottori commercialisti. Inoltre, non è da meno l’avvio di una Partnership con Linkedin, principale piattaforma del lavoro a livello globale. Riteniamo che tutto questo aumenterà la qualità del personale e dei servizi della Pubblica Amministrazione.

Quindi, finalmente è arrivata, ecco come iscriversi e come funziona la piattaforma per entrare nella PA, ma bisogna aspettare ancora qualche mese perché sia totalmente funzionante.