Su quale lato del letto dorme la donna e dove l’uomo secondo la regola?

Lui e lei, nel letto matrimoniale, ma chi dorme a sinistra? Chi a destra? La risposta è una delle regole per dormire bene in una coppia felice. In che lato del letto dormire è la domanda che tanti fidanzati o sposi si chiedono prima di passare la notte insieme. Infatti, si sa che dormire dal lato della porta ha un vero e proprio significato.

Oggi non parleremo di come indossare una camicia da donna o uomo (argomento centrale al momento) ma di un altro dubbio che hanno femmine e maschi: da quale lato del letto matrimoniale dormire in coppia.

La posizione in cui si dorme dice tutto, ma anche la direzione e il lato del sesso. Psicologicamente e fisicamente parlando, la posizione per dormire impatta molto sulla nostra vita quotidiana. C’è chi dorme a pancia in giù, chi con i polsi girati, per esempio. La direzione e il lato, invece, sono un concetto per due: lui e lei.

Ma su quale lato del letto dorme la donna? Dove dorme l’uomo? In base al Galateo e alla Bibbia ci sono due risposte differenti. Ma d’altronde, la regola è solo una: lui da un lato, lei da un altro. Destra e sinistra per chi? Vediamo la risposta.

Ecco su quale lato del letto dorme la donna

Dove dorme la donna nel letto matrimoniale? Per i fedeli della Bibbia e della Fede Cristiana, la donna deve dormire a sinistra, poiché è considerata il braccio sinistro dell’uomo. Il discorso è diverso per il Galateo, dato che l’uomo deve stare nel lato del letto vicino alla porta. Questo perché lui deve proteggere lei in caso di intrusioni. Quindi, la risposta cambia in base alle nostre credenze.

L’uomo dorme a destra o a sinistra?

Secondo il Galateo, l’uomo deve dormire dal lato vicino la porta per proteggere la consorte, che sia destra o sinistra.

Diversamente, nella Bibbia c’è scritto che l’uomo deve dormire sul lato destro perché la donna è la sua spalla sinistra.

Sugli uomini c’è tanto altro da sapere: secondo il Galateo, anche loro apprezzano un bouquet e non solo le donne.

In che direzione deve stare il letto a Nord o a Sud? Ecco come posizionarlo secondo i punti cardinali

Dormire nel letto con la testa a Nord può aiutare la qualità del sonno e la migliora. Questa direzione potrebbe aiutare a ricaricare il corpo di energie. Inoltre, dormire con la testa a Nord aiuta ad abbassare la pressione arteriosa.

La direzione in cui deve stare il letto è fondamentale per un riposo notturno tranquillo. Con la testata del letto rivolta a Nord, dormire risulta più rilassante. La mente è più calma anche per via della posizione delle gambe verso Nord in cui dovrebbero riposare meglio.