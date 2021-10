È ormai autunno inoltrato. Durante la stagione dei “colori caldi” non fa ancora tanto freddo, e ciò ci consente di fare rilassanti passeggiate immersi nella natura ed andare alla scoperta di borghi e paesini.

Per ammirare il classico foliage, ovvero le chiome degli alberi tinte di incantevoli sfumature giallo-dorate che virano al rosso, non è per forza necessario andare molto lontano. Può anche essere sufficiente fare una passeggiata in un parco della nostra città o lungo un viale alberato. Proveremo la fantastica esperienza di camminare su uno scricchiolante tappeto di foglie. Già, perché le foglie ingiallite, cominciano anche a staccarsi dai rami e cadere a terra.

Perché allora non sfruttare l’opportunità per fare dei lavoretti creativi molto simpatici con i nostri bambini? Sarà l’occasione giusta per trascorrere del tempo insieme e stimolare la loro fantasia. Infatti, le foglie secche sono perfette per semplici lavoretti creativi da fare con i nostri bambini.

Come procedere

La prima cosa da fare è procurarsi delle belle foglie cadute. Durante una piacevole passeggiata domenicale cerchiamo quelle più grandi e meno rovinate. E magari qualcuna dalla forma più originale.

Una volta tornati a casa, ripuliamole delicatamente dalla terra con una spazzola a setole morbide e mettiamole a seccare tra le pagine di un libro.

Dopo qualche giorno, le nostre foglie saranno pronte per dar vita a strepitose creazioni artistiche.

Ecco qualche idea da cui prendere spunto.

Possiamo fare un albero, prendendo un pezzo di cartone grande almeno come un foglio di carta A4. Incolliamo sopra tanti rametti di legno tra loro ravvicinati e disposti in senso verticale. A questo punto realizziamo la chioma dell’albero utilizzando le foglie secche disponendole come più ci piace.

Creiamo un simpatico riccio

Ritagliamo da un pezzo di cartone la sagoma di un riccio. Non è difficile, si tratta di un corpo tendenzialmente tondo a cui aggiungere un musino un po’ appuntito. Con un pennarello disegniamo occhi e naso. Quindi ricopriamo il resto del corpo con le nostre foglie secche. Le foglie vanno disposte in modo tale da ricreare l’effetto degli aculei che ricoprono l’animale. Per ottenere un risultato il più verosimile possibile, utilizziamo le foglie di querce e aceri perché sono le più adatte.

Base per disegnare

Possiamo infine utilizzare le nostre foglie secche come un normale foglio da disegno su cui creare opere d’arte con tempere e colori. Se vogliamo utilizzare le foglie come una tela d’artista, dobbiamo cercare quelle piuttosto grandi. Perfette per questo scopo sono le foglie dei latifoglie, come rovere, olmo, leccio, acero e pioppo.

Approfondimento

