Troppo spesso accade di non ricordare il nome del ristorante dove abbiamo mangiato, la bella canzone che abbiamo ascoltato in macchina la mattina stessa oppure il libro che stiamo leggendo tutte le notti.

Il nostro cervello è un magazzino di informazioni pronte ad uscire al momento dal bisogno, ma come tutti i muscoli va allenato con costanza.

Alimentarsi nel migliore dei modi per cibare alla grande anche la mente

Di questi tempi le nostre prestazioni psico-fisiche sono costantemente bombardate da condizioni ambientali avverse, stress e da un’alimentazione, per la maggior parte, insufficiente e superficiale.

Le capacità mnemoniche vanno in seria difficoltà con l’assunzione di alcool e fumo che riducono notevolmente l’ossigenazione del cervello così da compromettere anche la nostra memoria.

Una dieta sana e bilanciata contenente legumi (fosforo), pesce (omega 3), cacao amaro (magnesio) e, naturalmente, frutta e verdura, aiuta a tenere la nostra materia grigia in ottima salute.

Anche una costante attività sportiva e, al contempo, un riposo notturno adeguato manterranno il cervello ossigenato e di sicuro più efficiente. Un ulteriore esercizio da fare per mantenere rilassata la nostra mente è trovare dei momenti di relax interiore. A tal riguardo si consiglia la lettura di questo articolo le migliori tecniche di meditazione e dove applicarle.

Ecco 5 facili esercizi da fare per rendere performante la memoria e non dimenticare più nulla

Dire l’alfabeto al contrario e contare da 50 a 1 stimolerà la concentrazione, fondamentale per ricordare le cose. Altro esercizio utile con i numeri è quello di diminuire, meglio ancora eliminare, l’uso della calcolatrice nei conti più semplici. Prendere un articolo di un blog o il testo di una canzone e leggerlo al contrario, inventando parole inesistenti che la nostra lingua non ha mai pronunciato. Si allena in questo il cervello ad essere più elastico. In un momento di relax la maggior parte delle persone gioca con il proprio smartphone. Una buona azione sarebbe quella di fare un classico cruciverba. Se proprio non si può fare a meno della tecnologia, scaricare una delle app che propone quiz di logica così da stimolare l’ippocampo che regola la memoria a breve e lungo termine. Dare delle scosse alle proprie abitudini farà sì che il cervello abbia stimoli diversi. Uscire con nuove compagnie abituerà la nostra testa ad adattarsi ogni volta a idee e pareri differenti. Cambiare strada o mezzo di trasporto per raggiungere il posto di lavoro o modificare il modo di vestirsi allenerà in maniera positiva l’intelligenza. L’ultimo esercizio, che potremmo definire un gioco, è da fare anche in famiglia con i propri figli. Osservare una serie di parole per un breve lasso di tempo. Poi trascriverne il più possibile in un foglio anche se non nello stesso ordine. Vince chi ne ricorderà di più.

Dopo aver provato questi 5 facili esercizi da fare per rendere performante la memoria e non dimenticare più nulla, noterete in poco tempo netti miglioramenti ai vostri ricordi.