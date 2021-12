Dopo aver visto quali sono i segni più passionali fra le lenzuola, in queste righe parleremo di un argomento che attanaglia molti di noi. Siamo arrivati agli sgoccioli di questo anno, un 2021 di grande difficoltà per la maggior parte delle persone costrette ad una difficile ripartenza. Questi ultimi due anni hanno segnato la vita di molti: il Covid e le sue conseguenze hanno tracciato un grosso solco.

Al di là della salute abbiamo perso lavori sicuri, amicizie storiche e amori più consolidati. In riferimento a questi ultimi ha influito molto il lungo lockdown che ha segnato sia i conviventi che chi abita lontano. Ma l’anno nuovo sembra regalare, per alcuni di noi, una speranza ben concreta di ritrovare gli amori perduti. Non l’Acquario o il Leone ma sono questi i segni zodiacali che secondo le stelle hanno più possibilità di tornare con in proprio ex amore nel 2022.

È vero che “nuovo anno” è sinonimo di nuove sfide e progetti ma, oggettivamente, vecchie conoscenze che tornano protagoniste della nostra vita è cosa gradita.

Non l’Acquario o il Leone sono questi i segni zodiacali che secondo le stelle hanno più possibilità di tornare con il proprio ex amore nel 2022

La speranza è che l’anno nuovo porti tante novità e cambiamenti positivi, dopo un paio di anni davvero povero di emozioni per la maggior parte di noi. Dal punto di vista dell’amore molti segni concretizzeranno il loro amore con il matrimonio e altri troveranno un vecchio amore. Tornare con un ex è tutt’altro che semplice e serve davvero molta motivazione per farlo.

Ma quali sono i 3 segni che potranno riscoprire questo vecchio amore ormai dimenticato?

I Pesci avranno un inizio anno dove l’amore non sarà assolutamente protagonista, ma che lo diverrà con l’inizio delle primavera e durerà per tutta la bella stagione. I fidanzati vedranno coronare il loro sogno d’amore, mentre i single avranno diversi colpi di fulmine estivi. Ma sarà l’autunno 2022 che farà rientrare prepotentemente un vecchio amore nella vita dei Pesci.

I nati sotto il segno del Toro invece, se conviventi, potrebbero vivere delle piccole frizioni e crisi con il partner. Tutt’altro discorso per chi è in cerca del partner della vita. La determinazione che contraddistingue questo segno aiuterà i single a trovare l’anima gemella. Per tutti i Toro, quest’ultima, potrebbe essere una persona già conosciuta e frequentata in passato.

Gli Scorpione vivranno un anno abbastanza complicato dal punto di vista amoroso. Nei primi mesi, anche se in coppia, prevarrà la voglia di indipendenza e di avere tempo per sé. Ma resistendo, si arriverà ad una seconda parte del 2022 dove tutto cambia dal punto di vista dell’amore. Si penserà concretamente al matrimonio e, per chi non è accompagnato, una vecchia fiamma potrebbe tornare a bussare alla porta.