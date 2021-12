La cottura degli alimenti non è sempre una questione da liquidare con superficialità. In verità, a seconda del metodo di cottura che scegliamo, possiamo esaltare o compromettere i nutrienti presenti nel cibo. Questa regola vale specialmente per le verdure. Cuocendo i nostri contorni nel modo sbagliato, possiamo sciupare gran parte delle sostanze preziose in essi contenute. Seguendo i consigli degli esperti, possiamo scoprire che molti metodi di cottura per noi normalissimi non sono in realtà quelli ottimali. Per esempio, abbiamo sempre sbagliato a cuocere gli spinaci, ecco il trucco per conservare tutti i sali minerali che pochi di noi immaginano. A rivelarlo sono gli esperti della Fondazione Veronesi.

Come cuocere le verdure per non sprecare gran parte dei nutrienti più preziosi

Uno dei metodi più utilizzati per cuocere le verdure, gli ortaggi ma anche i legumi è senza dubbio la bollitura. Bollendo i vegetali, però, spesso non teniamo conto del fatto che gran parte dei nutrienti viene assorbito dall’acqua di cottura. Per questo, in primo luogo, dovremmo sempre cercare di riutilizzare l’acqua in cui abbiamo cotto la verdura. Inoltre, dobbiamo ricordare di mettere le verdure a mollo solo una volta che l’acqua sarà già calda, perché in questo modo riduciamo la perdita di nutrienti.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0 è lo Smartwatch migliore del 2021: il tuo mondo a portata di polso SCOPRI IL PREZZO

In alternativa, possiamo utilizzare altri metodi, più funzionali alla conservazione dei nutrienti. Tra questi c’è sicuramente la cottura a vapore, che, facendo a meno dell’acqua, riesce a conservare quasi tutti i nutrienti. Cuocere al vapore non è difficile: basta l’apposito recipiente bucherellato o una pentola a pressione.

Alcune verdure, però, si prestano anche alla cottura in padella. Tra queste ci sono gli spinaci. Ma dobbiamo fare attenzione a come li prepariamo, se non vogliamo disperdere tutti i loro più preziosi minerali.

Abbiamo sempre sbagliato a cuocere gli spinaci, ecco il trucco per conservare tutti i sali minerali

Gli spinaci sono una scelta eccellente per chi vuole mangiare verdura di stagione in inverno. Sono una fonte privilegiata di magnesio, potassio, calcio, sodio, fosforo, ferro. Per conservare questi nutrienti, però, dobbiamo prepararli nel modo più opportuno. Differentemente da quanto la maggior parte di noi fa, gli esperti consigliano di tagliuzzare gli spinaci prima di cuocerli. Così facendo, infatti, possiamo conservare circa l’80% di tutti i sali minerali presenti. Se cotti diversamente, invece, gran parte di essi potrebbe disperdersi durante il processo di cottura.

Lettura consigliata

Meglio non mangiare gli spinaci se prendiamo questi farmaci molto diffusi perché potrebbero interferire