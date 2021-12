Abbiamo già visto quali sono le coppie che potrebbero star insieme anche per 100 anni e quelle che invece non dovrebbero mai nemmeno sfiorarsi. In questo articolo vedremo quali sono i segni più passionali dello zodiaco. Oltre ai Pesci sono questi i segni che fanno faville fra le lenzuola regalando al partner notti di passione sfrenata e indimenticabili.

Ebbene sì, ci sono dei segni zodiacali che per indole hanno il fuoco che scorre nelle vene e ci sanno proprio fare a letto. Una dote probabilmente innata e che renderà sempre soddisfatto il fortunato partner. Andiamo a vedere quali sono e chissà se anche noi rientriamo fra le “sex-machine”.

Oltre ai Pesci sono questi i segni che fanno faville fra le lenzuola regalando al partner notti di passione sfrenata e indimenticabili

Al quinto posto troviamo il segno dei Pesci. Fare l’amore con un Pesci viene considerato una vera e propria magnificenza. La loro sensualità quotidiana si sprigiona sotto le lenzuola arricchendosi di passione e fantasia sfrenata. Eh già, fantasia! Essendo considerato il segno più fantasioso e sognatore dello zodiaco, questa sua dote non viene a mancare nemmeno sotto le coperte. Ma non solo sotto, anche sopra o in qualsiasi altro luogo dal più normale al più stravagante.

Al quarto posto troviamo il Capricorno. Essendo un segno testardo e pratico, che punta al concreto delle cose beh, non ci sarà da stupirsi se in quell’ambito arrivano diretti al sodo. Non hanno freni inibitori e il loro savoir-faire non ci farà sentire mai in imbarazzo facendoci divertire come non mai fra le lenzuola.

La terza posizione del podio è riservata al Cancro. Un segno molto docile, gentile e cordiale ma se viene provocato fa uscire il diavolo passionale. Si dedica totalmente al partner facendolo godere e gioire come non mai. Dopo una notte passata con un Cancro difficilmente si riuscirà a tornare indietro.

Medaglia d’argento e d’oro per questi ultimi due segni

Al secondo posto troviamo il segno dello Scorpione. C’era da aspettarselo: il segno passionale d’eccellenza. Probabilmente avremmo pensato che la medaglia d’oro spettasse proprio a lui ma il secondo posto non è da meno. Probabilmente non è sul primo gradino del podio perché avere a che fare con uno Scorpione fuori dalle lenzuola è da veri coraggiosi. Ma se abbiamo uno spirito di sopportazione elevato, uno Scorpione ci farà uscire fuori di testa donandoci il miglior sesso di sempre.

Dulcis in fundo il primo posto se lo guadagna il Sagittario! Non l’avremmo mai pensato in quanto è uno dei segni più timidi e riservati dello zodiaco, eppure si trova a sfoggiare la medaglia d’oro. Questo perché è il più altruista di tutti e chi si dona all’altro vince sempre. La loro spiccata dote pratica li rende amanti perfetti: sanno bene che fare l’amore deve essere un piacere condiviso. Si dedicano al 100% per far sì che entrambi godano appieno provocando nel partner una sorta di dipendenza da sesso nei loro confronti.