Quando si parla di pulizia della casa, ogni aiuto è ben accetto. Soprattutto quando si parla di quelle superfici estremamente difficili da trattare, sia perché attirano lo sporco ostinato, sia per la loro delicatezza. Di rimedi naturali ce ne sono tantissimi. Molti di noi avranno già sentito parlare di bicarbonato e aceto bianco (i più usati), ma anche di sale grosso, succo di limone e talco. Non sempre però queste utilizzatissime soluzioni sono le migliori. Dipende da cosa dobbiamo pulire. Per esempio, se stiamo combattendo per pulire molte delle superfici che abbiamo in bagno e cucina, c’è una soluzione ancora migliore. Non aceto o bicarbonato, ma la buccia della mela fa risplendere questa superficie delicata della casa, che spesso trattiamo con prodotti non idonei. Vediamo insieme di quale si tratta e come tirarla finalmente a lucido.

Una delle superfici più delicate

Quando parliamo di superfici delicate, non possiamo non parlare delle superfici di marmo. I pianali di marmo che decorano i nostri bagni e le nostre cucine sono tanto belli quanto delicati. Nel loro caso la difficoltà non è tanto rimuovere le macchie. La cosa più preoccupante, infatti, è quando il marmo si opacizza.

Un rimedio alla portata di tutti è quello di utilizzare un panno in cotone umido imbevuto con del sapone delicato. Anche una soluzione di acqua e alcol può fare al caso nostro, così come una soluzione di sale, bicarbonato e sapone di Marsiglia. Le stesse identiche soluzioni sono utili anche per far risplendere i pavimenti in marmo. Ma, soprattutto quando parliamo di marmo chiaro, la soluzione ideale e inaspettata è la buccia della mela.

Non aceto o bicarbonato, ma la buccia della mela fa risplendere questa superficie delicata della casa

Un rimedio della nonna poco conosciuto ma molto efficace per far risplendere il marmo (soprattutto chiaro) è la buccia della mela. Per sfruttarne al massimo le proprietà detergenti, non dobbiamo far altro che strofinare le bucce dalla parte bianca sulla superficie. Ricordiamo di farlo con una certa energia, prima di risciacquare il tutto. In alternativa, contro l’ingiallimento del marmo chiaro, possiamo utilizzare anche l’acqua ossigenata. In questo caso ricordiamoci di risciacquare subito dopo. Se invece il piano è in marmo scuro, la migliore soluzione rapida potrebbe essere usare un cucchiaino di detersivo per la lavatrice diluito in un litro d’acqua.

