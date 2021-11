Le seppie insieme ai polpi e ai totani sono perfetti in cucina in qualsiasi stagione dell’anno. Ingredienti che profumano di mare e che rallegrano la tavola regalando un sapore diverso anche ai classici piatti.

Possono, infatti, essere utilizzati per dare vita a spiedini deliziosi che potranno sostituire i classici spiedini a base di carne o pollo. Tra gli spiedini più apprezzati troviamo anche quelli a base di prosciutto crudo o di frutta.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

Un piatto sicuramente semplice ma che sazia e soddisfa il palato senza appesantire. In questa ricetta, però, come si anticipava non si utilizzeranno i classici ingredienti ma a questi si preferiranno le seppioline.

Seppie abbinate ai broccoli e al peperone per spiedini che soddisferanno tutti i palati. Preparare questo piatto sarà particolarmente rapido, in circa mezz’ora sarà pronto da portare in tavola. Infatti, altro che polpo e totani sono le seppie cucinate in questo modo le vere regine della cucina.

Ingredienti

800 grammi di seppie fresche;

2 peperoni rossi o gialli;

300 grammi di broccoli;

olio evo, quanto basta;

pepe in grani, quanto basta;

sale;

pepe.

Altro che polpo e totani sono le seppie cucinate in questo modo le vere regine della cucina

Per prima cosa lavare accuratamente i peperoni e i broccoli sotto l’acqua corrente prima di proseguire. Infatti è fondamentale eliminare tutti gli eventuali residui di terra.

In seguito pulire e dividere i peperoni eliminandone semi e filamenti. I broccoli invece andranno messi a cuocere in acqua salata per circa dieci minuti.

Intanto pulire le seppie lavandole e togliendo le interiora prima di infilarne tre su uno spiedino alternandole ai peperoni.

Se si preferisce evitare la fase della pulitura delle seppie sarà importante specificare, in fase di acquisto, che le si vogliono già pulite.

Mettere gli spiedini di seppie e peperoni a marinare per un quarto d’ora con sale, due cucchiai di olio e granelli di pepe.

In seguito aggiungere i broccoli agli spiedini e disporre tutto in una padella antiaderente con un po’ di olio evo per circa quattro minuti. Andranno girati per evitare di ritrovarli bruciati da un lato e crudi dall’altro. Salare e pepare a piacimento. Si potrà anche utilizzare una padella grigliante.

In alternativa potranno essere sistemati in una teglia ricoperta di carta da forno e fatti cuocere per una ventina di minuti a circa 180 gradi.