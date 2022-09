Un secondo a base di pesce consistente e saporito è certamente l’orata al forno. Per realizzare questa ricetta occorrono pochi ingredienti, tuttavia la preparazione è impegnativa e non bisogna sbagliare con il pesce. Gli ingredienti che ci servono sono:

1 orata da 1 kg intera o a trance;

4 cucchiai di olio d’oliva;

4 cucchiai di aceto bianco;

limone;

sale;

un ciuffo di prezzemolo.

Per poter cuocere in forno un’orata intera, abbiamo bisogno di un esemplare del peso di 500 grammi circa. È ovviamente necessario privarlo delle pinne e delle interiora e squamarlo con cura, ma la testa non va scartata. Di seguito praticare sul pesce sei incisioni verticali: tre su un fianco e tre anche sull’altro. All’interno del ventre inserire uno spicchio di limone. Una volta stesa l’orata su una pirofila, condire con olio, una spruzzata di aceto e sale. Inserire all’interno delle incisioni spicchi di limone. L’orata è dunque pronta per essere infornata. Il tempo di cottura dipende della dimensione del pesce, comunque si ci può accorgere dell’avvenuta cottura non appena la carne inizierà a sollevarsi.

Non la solita orata al forno, ma cinque modi diversi per cucinarla

Partendo dal presupposto che l’orata non necessita di particolari condimenti in quanto di per sé è un pesce molto saporito. Per un’occasione speciale, per dilettarsi in cucina o semplicemente per stupire i nostri ospiti, possiamo proporre non la solita orata al forno, ma due modi diversi per cucinarla. Ecco due ricette gustose e originali.

Alla pugliese

Per realizzare questa ricetta occorrono questi ingredienti:

1 orata da un kg;

1 piccolo bicchiere di olio d’oliva;

prezzemolo tritato in abbondanza;

circa 8 patate pelate, lavate e affettate sottili;

100 g di pecorino grattugiato;

sale e pepe.

Innanzitutto squamare, sventrare e lavare un’orata. Versare quindi dell’olio d’oliva in una pirofila. Coprirne il fondo con metà prezzemolo tritato, metà delle patate, metà del formaggio. Posare il pesce con ciò che resta del prezzemolo, delle patate, del formaggio e aggiungere l’olio rimasto. Condire con sale e pepe quanto basta, e cuocere in forno caldo per una mezz’ora circa.

Orata gratinata

Per realizzare questa ricetta, occorrono questi ingredienti:

1 orata di 1kg;

50 g di burro;

vino bianco;

farina.

Squamare e pulire attentamente l’orata, asciugarla e passarla nella farina. A questo punto eseguire una mezza cottura, friggendola nel burro. Eliminare la testa e praticare un taglio longitudinale per togliere la spina centrale badando a non rovinare il pesce. Deporre l’orata in una pirofila ricolma di acqua e vino in parti eguali e passare in forno per venti minuti.

