Chi deposita soldi sul libretto postale guadagna l’interesse a scadenza del 2%

Tra gli strumenti di gestione del risparmio, il libretto postale rientra tra i più diffusi presso i risparmiatori. Un prodotto semplice e trasparente, privo di costi e di facile sottoscrizione.

Ora, considerato il generale rialzo dei rendimenti sui mercati, oggi anche la remunerazione su questo strumento è in risalita. Infatti, chi deposita soldi sul libretto postale guadagna l’interesse più alto del momento in rapporto al tempo. Vediamo di capire di cosa si tratta e quali sono le condizioni della nuova offerta Supersmart.

Conto corrente o libretto di risparmio?

Spesso la prima scelta in tema di strumenti di pagamento ricade sul conto corrente bancario o postale. Sulla liquidità presente sui primi sussiste la tutela dei depositi fino a 100mila euro.

In generale il c/c è un ottimo strumento di pagamento per gestire i flussi in entrata e in uscita. Tuttavia, esso non rende nulla ed è spesso oneroso (sulle somme liquide le perdite possono arrivare al 15% in appena 3 anni).

Oltre al canone mensile di tenuta conto c’è anche l’imposta di bollo di 34,20 euro annui per le giacenze medie annue sopra i 5mila euro. L’imposta sale addirittura a 100 euro annui nel caso dei titolari diversi dalle persone fisiche. Infine, c’è l’inflazione che determina la perdita del potere d’acquisto delle somme depositate. A dire il vero il carovita colpisce tutte le forme di risparmio, specie i correntisti e tutte le forme di depositi liquidi.

Il libretto postale, invece, è uno strumento di risparmio su cui far confluire i propri risparmi in sicurezza. Essi sono infatti emessi da Cassa Depositi e Prestiti e godono quindi della garanzia dello Stato.

I punti di forza del libretto di risparmio postale

Oltre a tale garanzia, questi strumenti non prevedono costi di apertura, gestione e chiusura finale. L’emittente lo rende disponibile in diverse tipologie (ordinario, Smart, dedicato ai minori e giudiziario) e anche in forma dematerializzata. Il libretto consente altresì di versare e prelevare denaro in tutti gli uffici postali e di prelevare presso gli ATM Postamat tramite Carta Libretto.

Chi deposita soldi sul libretto postale può guadagnare l’interesse a scadenza del 2%

Passando al capitolo rendimenti, l’offerta Supersmart consente di ottenere un tasso di interesse maggiore sulle somme poste a vincolo. L’offerta è tuttavia attivabile solo sul libretto Smart.

Al momento in cui scriviamo sono disponibili due promozioni. La prima dura 360 giorni e offre un tasso di interesse annuo lordo a scadenza dell’1,00%.

La seconda (Supersmart Premium 270 giorni), introdotta di recente, è decisamente più vantaggiosa rispetto alla prima. Primo perché il periodo di durata del vincolo è di appena 270 giorni, ossia 9 mesi. In secondo luogo perché il tasso di interesse annuo lordo a scadenza è del 2,00%. Tuttavia, l’offerta è dedicata soltanto a chi apporta nuova liquidità sul conto dal 16 settembre al 26 ottobre.

L’offerta la si può attivare tanto dal portale di Poste quanto presso lo sportello fisico o tramite l’app BancoPosta.

Infine abbiamo utilizzato il simulatore presente sul sito dell’intermediario per stimare quanto si ottiene vincolando 10mila euro. Sulla scadenza più lunga gli interessi netti ammonterebbero a 72,99 euro, mentre su quella più corta salirebbero a 109,48 euro.

Lettura consigliata

Dove investire i soldi fermi sul conto e guadagnare 5% sicuro in poco tempo