Siamo entrati finalmente nella settimana dedicata al Natale. Ci prepariamo ad accogliere al meglio i nostri ospiti con un occhio attento alla perfezione e all’eleganza. Durante i giorni che precedono il Natale, siamo immersi nei preparativi, perché tutto si svolga secondo i nostri piani, senza sbavature di alcun tipo. Alcuni di noi saranno indaffarati nel risolvere gli ultimi ritocchi prima della Vigilia. In vista dei pranzi e delle cene, qualcuno magari opterà per la carne, altri per il pesce. In questo caso, infatti, tra frutti di mare, salmone, orata, spigola, la proposta invernale è davvero ampia e si adatta anche ai palati più esigenti.

Gusto a tavola

Ovviamente, un occhio attento lo riserveremo certamente alla spesa, magari scegliendo un prodotto piuttosto che un altro, portando comunque a tavola sapori eccellenti e prelibati. Un pesce sottovalutato, che si presta a gustosissime e interessanti ricette, è il sarago. Un pesce dalla carne bianca e tenera, ricco di nutrienti e facile da cucinare, che potrebbe stupire i nostri ospiti. Quindi, altro che salmone, è questo il pesce economico e facile da cucinare a Natale per stupire anche chi non ci crede. La stagione in corso ci offre prodotti che in cucina, mixati ad altri, regalano colore e magia alle nostre preparazioni. Oggi, andremo a presentare il sarago agli agrumi: freschezza e bontà per un secondo piatto delizioso e goloso. Andiamo, quindi, a vedere gli ingredienti per 6 persone e come preparare il sarago agli agrumi. Ingredienti:

2 kg di sarago;

2 bicchieri di vino bianco;

1 limone;

1 arancia;

2 spicchi d’aglio;

100 gr. di pinoli;

olio extravergine d’oliva, sale, pepe in grani q.b;

erbe aromatiche a nostro piacere: timo, rosmarino, salvia, menta.

Iniziamo a preparare il trito aromatico, che accompagnerà il sarago. Quindi, su un tagliere tritiamo finemente gli spicchi d’aglio, le erbe aromatiche scelte, la scorza grattugiata di mezzo limone e la scorza di mezza arancia. Aggiungiamo i pinoli e un pizzico di sale al trito. In una ciotola, spremiamo mezzo limone.

Procediamo poi con la pulizia del sarago: eliminiamo la testa e le pinne, e sciacquiamolo sotto l’acqua corrente. Infine tamponiamolo delicatamente, asciugandolo con della carta da cucina.

Farcitura

Prepariamo la teglia, sistemando al meglio della carta da forno. Mettiamo il sarago sulla teglia e pratichiamo dei tagli in orizzontale con un coltello, in modo da creare delle tasche. A questo punto, farciamo le tasche con il trito aromatico che abbiamo preparato precedentemente. Spennelliamo con l’aiuto di un cucchiaio il succo di limone sul sarago e lo inondiamo con il vino bianco e un filo d’olio. Saliamo e pepiamo a nostro gusto, e inforniamo per 30 minuti a 180°.

A cottura ultimata, estraiamo il pesce dal forno e lo disponiamo su un piatto da portata. Per dare maggiore sapore e freschezza, farciamo le tasche con l’arancia e il limone tagliati a fette sottili e qualche rametto di timo e rosmarino.

Approfondimento

