Per anni in tanti si chiedono cosa possa trovarci di così bello il compianto Fabrizio Frizzi, di undici anni più giovane di lei. Rita Dalla Chiesa, che oggi ha 75 anni, è al fianco del conduttore televisivo per diversi anni. Si sposano nel 1992 e divorziano nel 2002 con una crisi e una separazione intermedia, probabilmente nel 1998. Tra i due però continua la sinergia, tant’è che conducono insieme diversi programmi. Proprio nel 1998 Dalla Chiesa conduce con Frizzi una puntata di «Per tutta la vita…?».

E ancora dopo, nel 2015, insieme conducono la «Posta del Cuore». Lavorare insieme dopo una separazione è segnale di grande sinergia se non proprio di qualcosa che ancora non si spegne, nonostante scelte e decisioni. E in realtà lo dice lei stessa quando commenta la morte di Frizzi e afferma chiaramente che nella vita si possono avere molte storie però, per lei, l’amore era solo lui.

L’unico grande amore

Così Rita Dalla Chiesa e le ragioni della relazione amorosa probabilmente più significativa della sua vita possiamo desumerle proprio dalla collaborazione postuma al divorzio. Per non parlare della semplice ma significativa dichiarazione della stessa conduttrice. Frizzi in merito alla separazione dirà che da un po’ di tempo non andavano più d’accordo. E chissà che sotto sotto non ci fosse il suo desiderio di paternità. Un sogno che realizza con Carlotta Mantovan, con la quale avrà la figlia Stella. Poi muore a sessant’anni, cinque mesi dopo un ictus che evidentemente non supera mai.

Rita Dalla Chiesa e le ragioni del suo unico grande amore che non è la politica

La conduttrice e giornalista attualmente pare sia single. E la vita non le risparmia grandi soddisfazioni. Si candida e vince a Molfetta in Puglia. Su di lei piomba subito l’accusa di candidatura che arriva dall’alto, cioè priva di contestualizzazione territoriale. Ma lei replica. A 75 anni, riparte dalla politica. Dichiara di conoscere la Puglia come il fondo delle proprie tasche e di avere a cuore le sorti del territorio perché è anche il luogo dove sua madre e suo padre si incontrano anni orsono. Così, dopo i diversi corteggiamenti che si susseguono negli anni per volerla in politica, Rita fa il grande passo.

Dalla TV alla politica attiva

Rifiuta il GFV, si candida e vince con poco meno di 80mila voti, cioè il 40%, e manda a casa l’ex sindaco di Bitonto Michele Abbaticchio. Che se ne dica, non poteva trovare accoglienza migliore. Il patron Silvio Berlusconi insiste per farla scendere in campo e, conti alla mano, ci vede giusto. Lo storico volto della popolarissima trasmissione TV «Forum» avrà voce in Parlamento. Sullo sfondo il grande amore e una storia bella che finisce ma forse in fondo rimane eterna.

Lettura consigliata

23 anni insieme e non sentirli ed è la coppia più solida e invidiata di Hollywood