Tutti dovrebbero avere in casa un flacone di smalto trasparente per le unghie! Persino gli uomini, nessuno escluso. Per quale motivo?

Perché ci sono 5 straordinarie cose che possiamo fare con lo smalto trasparente per unghie per risolvere qualche grana quotidiana. Vediamo quali sono.

I bottoni

Quante volte quando togliamo le camicie dalla lavatrice troviamo i bottoncini bianchi rovinati? Spesso, infatti, lo sfregamento a cui sono sottoposti bottoncini, determina la perdita di parte della pellicola lucida che li ricopre.

Per preservarli e avere sempre camicie perfette basterà applicarvi una o due mani di smalto trasparente per unghie.

Le piccole schegge su mobili o graffi sul parquet

A volte le sedie in legno, soprattutto se abbiamo dei gatti, riportano qualche scheggia. Così anche il parquet può avere graffi o ammaccature causati da spostamento di mobili o porte non proprio bilanciate.

Per una piccola e rapida riparazione possiamo applicare un po’ di smalto trasparente che sigilla la scheggia e mimetizza il graffio.

Chiudere e sigillare le buste

Per chiudere le buste spesso si utilizza il vecchio metodo della saliva. Con i tempi che corrono è diventata una prassi poco igienica. Possiamo, quindi, sostituire questo metodo di chiusura con una spennellata di smalto trasparente per unghie. La nostra busta sarà sigillata ermeticamente!

Le viti degli occhiali

Le viti degli occhiali sono assai minuscole e molte volte capita che si allentino. Questo fenomeno accade spesso con gli occhiali da lettura premontati. Se passiamo uno strato di smalto trasparente sulle viti andremo a prevenirne il potenziale allentamento e nel peggiore dei casi la perdita.

Lo smalto è incolore e non alternerà l’estetica dell’occhiale.

Le bombolette metalliche

A pensarci bene in casa siamo pieni di bombolette spray in metallo, quelle della schiuma da barba, della lacca o dei deodoranti. In cucina abbiamo la panna spray, lo spray per le teglie mentre nel locale hobby abbiamo tutte le vernici.

Spesso basta un po’ di umidità per lasciare un brutto anello arrugginito sul ripiano dove li abbiamo posti. Una passata di smalto trasparente sulle bombolette appena acquistate andrà a tutelare i nostri mobili dai brutti segni di ruggine.

Qui la redazione di ProiezionidiBorsa spiega, invece, i fantastici usi alternativi dello zucchero.

Ecco rivelate le 5 straordinarie cose che possiamo fare con lo smalto trasparente per unghie per risolvere qualche grana quotidiana.