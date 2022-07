L’ultima parte del mese di luglio si presenta promettente. Viene richiesto solo un pizzico di collaborazione in quanto nel cielo si crea un contrasto di pianeti. I segni in gioco dovranno vincere l’opposizione e cercare così la strada della fortuna.

L’avvenimento più importante di luglio è stato la cosiddetta Luna del Cervo, la più grande dell’anno. Capita proprio in questo mese, ogni anno, e regala splendidi favori. Si chiama così, perché a luglio cominciano a spuntare le corna ai giovani cervi. Si tratta di una tradizione dei pellirossa americani. Chiamata anche Luna del tuono, a causa dei temporali imprevisti che si verificano.

Il satellite della Terra si avvicina al nostro Pianeta e la distanza tra loro è la più corta di tutto l’anno. La Luna così si ammira nel suo splendore, mostrandosi più grande. L’effetto del suo magnetismo si accentuerà e così anche la sua influenza sui segni zodiacali. Un invito a mettere a nudo la propria interiorità ed eliminare i punti deboli.

Per quanto riguarda l’ultimo periodo, sarà un’ultima settimana di luglio ricca d’oro, amore e fortuna. Saranno coinvolti in particolare due segni che dovranno mettere in luce le proprie abilità.

Due pianeti si divideranno la posta in gioco aiutando o cercando di creare ostacolo ai segni zodiacali. Per fortuna il Cielo non è mai cattivo e la determinazione dei segni zodiacali conta molto.

Ultima settimana di luglio ricca d’oro, amore e fortuna per 2 segni zodiacali

In questa ultima settimana di luglio il pianeta Venere, dea dell’amore, ordisce una trama di benevolenza. Ma come si dice la fortuna ci mette il filo, ma l’uomo ci aggiunge l’opera sua. Così non ci sarà amore e fortuna senza la collaborazione dei segni zodiacali. Venere si trova nel segno del Cancro che ci ricorda la tradizione e l’affetto per la famiglia. Valori da mettere al centro.

Il pianeta Giove, invece, si trova in Ariete e fa quadratura con Venere. I due pianeti in questa settimana suoneranno due musiche diverse, per niente armoniche. Per questo motivo sta all’opera solerte dell’uomo di darsi da fare e rimettere armonia, nonostante le note dissonanti. Solo in questo modo si riuscirà ad attirare fortuna.

Tra i segni zodiacali troveremo il Leone, col Sole che brillerà nel suo cuore. La forza ruggente del segno potrà estendersi fino al 22 agosto. Già da ora la sua autostima cresce e si rafforza la sua leadership. Cresce la possibilità di successo negli affari. La presenza del satellite Cerere nel segno gli donerà una certa armonia.

Anche lo Scorpione potrà usufruire di un colpo di fortuna, protetto dal suo amuleto. Il piccolo peperoncino rosso, lo salverà dagli influssi negativi. Venere gli darà una mano per realizzare i suoi obiettivi.

Così per questi 2 segni ci sarà una settimana ricca d’oro, amore e fortuna.

Lettura consigliata

Non sono il fedele Scorpione o il geloso Leone i segni falsi e traditori ma questi insospettabili incantatori