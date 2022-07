Dobbiamo arredare tutta la nostra casa secondo il nostro gusto e di modo che possa rispecchiarci. Ciò dovrà valere per ogni stanza, ma in particolare nella nostra stanza da letto potremmo sbizzarrirci. D’altronde, è sicuramente la stanza più personale e intima di tutta l’abitazione.

Bisogna però avere un’idea generale da rispettare e muoversi secondo delle regole che non permettano di inserire elementi dissonanti.

Necessario quindi scegliere oggetti che possano rientrare nello stile della camera senza trascurare alcun angolo.

Anche i soprammobili e i vari elementi d’arredo dovranno essere coerenti, in particolare quelli in bella vista sul comò.

Classica o moderna

Per decidere gli oggetti da mettere sopra al comò della camera da letto dovremo guardare lo stile del mobilio. Soprattutto un tempo sui comò si tendeva a disporre dei centrini con pizzi e ricami.

Un’idea che forse potrebbe sembrare démodé, ma che potrebbe fare comunque bella figura in una camera classica. Tanto più sul legno scuro risalterebbero.

Inoltre, anche in una stanza shabby chic di certo non si potranno considerare una scelta azzardata. Per camere di altre tipologie però sarebbero un pugno nell’occhio.

Immancabile sarà lo specchio sul muro laddove non presente nella struttura del comò. Si potrebbe però optare anche per uno specchio coi piedi da posizionare direttamente sul mobile.

In ogni caso attenzione alla cornice dello stesso. In una stanza moderna sarebbe preferibile uno dalla forma innovativa e magari privo di struttura o in un materiale insolito.

Da mettere sopra al comò della camera da letto questi oggetti per abbellirla

Il ripiano del comò può essere lo spazio giusto per mettere in bella vista oggetti particolari. In una stanza classica o shabby, si potrebbe voler centrare l’attenzione su un bel carillon. Naturalmente dovrà trattarsi di un pezzo ricercato e i cui materiali siano coerenti con il resto della stanza.

Fa bella figura in qualunque stanza un bel vaso contenente fiori freschi, il che porterà anche un piacevole profumo in camera. Nel caso si riesca a tenere sempre pieno, meglio un vaso semplice. In caso contrario un vaso dalla decorazione sofisticata sarà valido anche di per sé.

Anche le piante, purché purifichino l’aria e non ci derubino di tutto l’ossigeno, funzionano bene.

Molto carino anche disporre delle statuette, in legno, ceramica, metallo o in plastica, sempre a seconda del tipo di camera. Un discorso che vale anche per le possibili alternative al classico comodino.

Un grande classico ma che non passa mai di moda, è porvi un’abat-jour, il che unisce utile e dilettevole. Un’ottica applicabile anche con altri oggetti.

D’impatto infatti anche porvi gli oggetti che usiamo per la cura personale, come spazzola e profumi.

Si potrebbe anche considerare la possibilità di collocarvi un organizer per i trucchi.

Una scatola portagioie o un grazioso appendino per la bigiotteria potrebbero poi essere ulteriori opzioni.

Sul comò poi potremmo creare una postazione stabile per il nostro cellulare, basterà mettervi un delizioso portacellulare.

Quando poi abbiamo spazio da riempire, incluso quello del comò, possiamo sempre contare su due must sempre perfetti: libri e cornici con foto.

Lettura consigliata

Invece di mettere sopra al letto matrimoniale mensole e quadri si può decorare la parete in camera con 8 idee