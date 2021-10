Leggere la propria mano è qualcosa di piacevole e si scoprono sempre cose nuove. La sua lettura ci parla di chi siamo, dei nostri cambiamenti, dei progressi e del nostro animo. Ecco la linea calda della mano che rivela i sentimenti e il nostro cuore per conoscerci meglio.

Quale mano leggere

La chiromanzia ovvero la lettura della mano, è un’arte antichissima che nasce in India più di 3.000 anni prima dell’era cristiana. Oggi molti si rivolgono ai chiromanti per conoscere il significato delle linee della mano.

Si leggono entrambe le mani, perché ognuna riguarda una parte della vita. La sinistra indica il potenziale con cui siamo nati, ciò che l’Universo ci ha dato al momento della nascita. Parla della nostra dimensione interiore, ciò che normalmente non esce fuori e gli altri non vedono.

La destra invece riguarda il divenire, come questo potenziale cambia e si evolve col passare degli anni. Esprime anche come ci mostriamo verso gli altri, la nostra faccia pubblica.

Ecco la linea calda della mano che rivela i sentimenti e il nostro cuore

Questo vale per tutte le linee riportate sui palmi delle mani, compresa quella magica della vita che rivela passato e futuro. Ma parliamo della linea del cuore che si trova nella parte alta della mano. Inizia sul lato esterno in basso al mignolo e taglia tutta la mano, fino in genere al medio o all’indice.

Una linea del cuore ben tracciata e lunga, senza frastagliamenti né interruzioni, indica una persona aperta e che crede nell’amicizia.

Se la linea è lunga e taglia tutta la mano da una parte all’altra, allora possiede un cuore forte. Tuttavia gli avvenimenti avversi possono capitare a chi ha questo tipo di linea.

Con una linea del cuore che arriva fino all’altezza dell’indice, ci troviamo di fronte ad una persona che si aspetta tanto dal cuore con grandi ideali.

Quando la linea invece arriva fra l’indice e il medio allora denota una persona che è molto serio nelle relazioni amorose.

Quando la linea non è diritta

Non tutte le linee del cuore sono diritte, ma quando lo sono indicano una persona armoniosa nei sentimenti, stabile, ben disposta e mite, forse un po’ timida.

Se la linea tende verso l’alto indica romanticismo. La linea che va verso il basso è indice di debolezza e difficoltà d’esprimere i propri sentimenti.

Queste sono le principali indicazioni che ci offre la linea del cuore. Il palmo della mano indica le nostre tendenze e sta a noi trasformarle in meglio per la vita.

Possiamo anche osservare la linea dell’intelligenza che svela le nostre potenzialità.