Mangiare una fettina di pollo è l’ideale per chi vuole rimanere leggero, in più è un alimento versatile che piace a grandi e bambini. Ma spesso finiamo per preparalo in padella condito semplicemente con olio e limone.

Scopriamo 3 ricette alternative gustose e i segreti per renderlo morbido e succoso.

Non in padella con il limone, ecco 3 modi diversi per cucinare un petto di pollo morbido e sfizioso

Durante la settimana non sempre abbiamo il tempo per mettere in tavola pietanze particolarmente elaborate e gustose. Spesso dobbiamo improvvisare pranzi e cene last minute per la famiglia. Non è neanche così facile accontentare e mettere d’accordo tutti i palati e le idee sul menù scarseggiano. Per fare in fretta, e risparmiare su cibi giù pronti, la soluzione potrebbe essere mettere in padella delle semplici e nutrienti fette di pollo. Un alimento ricco di proprietà e facile da fare, almeno in apparenza. Perché ci vuole davvero poco per renderlo immangiabile, duro e stopposo, e non dipende solo dal fatto che contiene pochi grassi. Se non seguiamo alcuni utili accorgimenti, metterlo in tavola più che un piacere sarà una punizione.

Petto di pollo succoso e goloso e non in padella con il limone

Per evitare di servire un piatto asciutto e gommoso, anche se preparato alla piastra o in padella, dovremo prima di tutto acquistare un prodotto di qualità. Se abbiamo conservato le fette in frigorifero, lasciamole a temperatura ambiente per almeno 10 minuti, per evitare che l’interno sia eccessivamente freddo. Un trucchetto potrebbe essere eseguire una leggera marinatura, almeno 30 minuti prima della cottura. Versiamo 2 cucchiai di olio EVO, succo di limone, salsa di soia, aglio e un po’ di miele, un mix semplice ma molto efficace.

In aggiunta possiamo usare spezie come curcuma, curry, peperoncino e varie erbe aromatiche. Una volta adagiato in padella, il petto di pollo, va cotto a fiamma media, per non disperdere i liquidi. Per questa ragione molti usano avvolgerlo nella carta da forno direttamente in cottura. Ricordiamo che bisognerebbe mangiare questa carne cotta a puntino e mai al sangue, ma attenzione a non farla stracotta, sembrerà una suola da scarpa! Ogni tanto in cucina è anche importante variare ricette, se non in padella con il limone, potremmo proporre il pollo in 3 varianti spettacolari.

Ricette originali da leccarsi i baffi

Serviamo un pollo succoso e saporito, acquistiamo delle fette più spesse da cuocere alla griglia, a fuoco medio. Provvediamo prima alla marinatura e nel frattempo prepariamo una strepitosa crema d’accompagnamento, dal sapore delicato. Basterà mettere nel frullatore della rucola, mandorle, grana, olio, basilico e un pizzico di sale. Impiattiamo le fette di pollo e versiamo sopra questa semplice crema. Ancora più sfiziosi saranno gli involtini ripieni con pere e gorgonzola, da cuocere in padella o in forno, con vino bianco e una noce di burro. All’interno delle fettine sottili mettiamo un trito di pere, gorgonzola, noci e maggiorana. Arrotoliamo e leghiamo con uno spago da cucina, il risultato sarà straordinario. Se abbiamo un po’ di tempo, realizziamo uno spezzatino con degli straccetti di pollo da cuocere a fuoco lento in una pentola con brodo e farina. Arricchiamo con aneto, aglio, timo, porro e origano e serviamo con delle patate al forno.