Se vuoi mangiare di meno dovresti prendere questa semplice abitudine di cui pochi parlano

Quante volte hai provato a perdere peso inutilmente? Ebbene, una ricerca avrebbe individuato una piccola abitudine che potrebbe aiutarti a limitare il cibo. Ecco di quale si tratta e perché potrebbe funzionare.

Dimagrire non è un’impresa semplice e potresti averle tentate davvero tutte per riuscirci. Seguire i consigli degli esperti è importante, così come acquisire la mentalità giusta per raggiungere il tuo obiettivo. Ma la novità potrebbe trovarsi dietro l’angolo. Uno studio sembrerebbe aver individuato un alleato del girovita in una curiosa abitudine casalinga. Vuoi sapere di quale si tratta? Qui di seguito avrai la risposta.

Una dieta sana per cominciare bene

Se avessi intenzione di riprendere la linea che sogni da tempo, non dovresti esitare a chiedere il parere di un medico. Quasi certamente ti consiglierà di seguire una dieta equilibrata, che non consisterebbe unicamente nel diminuire le calorie giornaliere. Infatti, oltre a mangiare di meno dovresti farlo pure in modo sano. Consumando alimenti che rientrano nella cosiddetta dieta mediterranea, potresti assimilare i nutrienti indispensabili alla salute. Non rinunciare a inserire nel menù verdure, frutta, legumi e pesce. E tutti quei cibi che ti permetterebbero di soddisfare i fabbisogni nutritivi.

Inoltre, ci sono altre accortezze che potrebbero completare al meglio il tuo percorso dimagrante. Per esempio, dovresti consumare regolarmente i pasti, variare l’alimentazione, accantonare le bevande gassose e limitare il sale. Infine, dissociati dalla diceria secondo la quale i carboidrati andrebbero aboliti. Non dovresti esagerare, certo, ma si tratta pur sempre di elementi essenziali al buon funzionamento dell’organismo.

Se vuoi mangiare di meno dovresti prendere questa semplice abitudine in casa

Un’alimentazione adeguata e l’esercizio fisico regolare non sembrerebbero le uniche due formule per perdere peso. L’appetito costante è un nemico della linea e andrebbe regolato. Secondo uno studio, un modo per farlo sarebbe quello di adottare un accorgimento preciso, che ai più caotici non farà piacere. Nello specifico, si tratta di mantenere in ordine la cucina. Se vuoi mangiare di meno dovresti prendere questa semplice abitudine. Infatti, un ambiente ordinato potrebbe ridurre il senso di fame e contrastare la voglia di mettere qualcosa sotto i denti fuori orario.

Ma su cosa si basava il test? Gli esperti hanno selezionato dei partecipanti. Una metà di questi si trovava in un locale pulito e ben organizzato, l’altra in uno più trascurato. Mentre i gruppi risolvevano dei quesiti, gli venivano serviti degli spuntini. Alla fine dell’esperimento, chi era all’interno della cucina in disordine aveva ingerito oltre 50 kcal in più rispetto alle persone nell’altra stanza. Secondo gli scienziati, il motivo di questo esito sarebbe piuttosto chiaro. Trovarsi in un luogo invaso dal caos porterebbe a sentirsi stressati e andare fuori controllo. Di conseguenza, si farebbe più fatica a resistere al richiamo della fame. Non abbiamo vere e proprie certezze scientifiche al riguardo, ribadiamo che bisogna consultare sempre un medico.