Ecco come lucidare il pavimento in marmo rovinato e più un trucchetto per far splendere il pavimento in parquet

Marmo e parquet sono tra i materiali più impiegati e apprezzati per i pavimenti di casa grazie alla loro indiscutibile eleganza. Tuttavia questi materiali sono tanto belli quanto delicati e soggetti agli inevitabili segni del tempo. Il marmo, ad esempio, è un materiale poroso che assorbe facilmente i liquidi oltre ad essere particolarmente sensibile ai graffi e macchiarsi se a contatto con calcare o acidi alimentari. Questo è un discorso che vale sia per i pavimenti in marmo, ma anche per oggetti composti di questo materiale come piani di lavoro o lavandini.

La stessa delicatezza, poi, è imputabile anche al parquet che con il passare degli anni potrebbe graffiarsi o perdere la sua lucentezza.

Se dunque stessimo cercando una soluzione a questi inconvenienti domestici, ecco come lucidare il pavimento in marmo o parquet con soluzioni naturali fai da te.

Se rovinato

Che sia il marmo del pavimento, delle scale o degli spazi esterni, il marmo rovinato merita di essere trattato nel modo giusto. Di seguito vedremo una soluzione che non solo è utile sulle macchie, ma sarà funzionale anche a donare nuovamente splendore.

Tutto quello che dovremo fare sarà eseguire un doppio trattamento. Quello che ci servirà per trattare le macchie sarà un panno morbido imbevuto di acqua ossigenata. Con il panno bagnato dovremo semplicemente sfregare sulle macchie per fare in modo di scioglierle e rimuoverle.

Fatto questo possiamo eseguire un trattamento leggermente abrasivo utilizzando una pasta realizzata con bicarbonato e acqua. Come in precedenza sfreghiamo sulle parti rovinate per ottenere un effetto lucidante. Al termine del trattamento, sciacquiamo con acqua calda per poi asciugare subito per evitare che, una volta evaporata l’acqua, rimangano macchie di calcare.

Questi sono metodi che possono essere utili contro macchie alimentari come caffè, vino ma anche sostanza più acide come il pomodoro.

Per quanto riguarda i pavimenti in parquet, invece, dovremo procedere in questo modo. Per prima cosa dovremo rimuovere preventivamente i residui di sporco e polvere. Successivamente procederemo a lucidare il parquet aggiungendo un bicchiere di aceto di mele in un litro d’acqua con la quale imberremo il mocio. Una volta passata questa miscela asciughiamo accuratamente per poi procedere alla fase di lucidatura. In questa fase dovremo semplicemente bagnare uno straccio con qualche goccia d’olio d’oliva che poi passeremo su tutto il legno donandogli nuovo splendore.

Questi sono metodi casalinghi molto diffusi e apprezzati, tuttavia prima dell’esecuzione, sarebbe sempre bene effettuare una prova su una piccola porzione di pavimento.

