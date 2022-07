La disidratazione è una grande minaccia per le nostre piante, che potrebbe causarne anche la morte. Purtroppo, a volte non ce ne accorgiamo, ma le nostre piante hanno bisogno di un nutrimento maggiore di quello che gli stiamo fornendo. E non stiamo parlando solo di acqua.

Gli esperti parlano di un tipo di nutrimento più profondo, capace di sostenere le piante nei periodi più difficili dell’anno. Il riferimento è ovviamente al concime, una vera e propria mano santa per tutte le piante.

In estate, così come in inverno, le piante sono sottoposte a dei veri e propri stress, a causa del cambiamento di temperatura. Questo è ciò che si verifica quando le temperature si abbassano repentinamente o si alzano tanto come in questi giorni.

Questo prodotto naturale è strepitoso per le piante

Prima ancora di scegliere il concime, sottolineiamo che è importante idratare le nostre piante con la giusta quantità d’acqua. Spesso, al rientro dalle vacanze ci si ritrova con le piante del balcone completamente secche, a causa della scarsa irrigazione. A tal proposito, ci sono metodi molto validi per bagnare le piante mentre siamo in vacanza. E non stiamo parlando solo delle solite bottiglie rovesciate.

A questo punto passiamo alla scelta del concime.

Infatti, in estate è assolutamente questo il miglior concime naturale che possiamo dare alle piante di limoni a tutti gli agrumi

Senza spendere troppi soldi, potremo acquistare un ottimo prodotto per le nostre piante. Si tratta del concime alle alghe brune. Questo nutrimento liquido si ricava da alghe marine ed è quindi un concime naturale al 100%. Essendo un prodotto molto nutriente, è l’ideale per aiutare le piante quando sono sottoposte a grande disidratazione.

In particolare, questo concime costituirà un trattamento davvero perfetto soprattutto per nutrire i limoni e tutti gli altri agrumi. Dunque, in estate è assolutamente questo il miglior concime naturale da utilizzare per preservare la bellezza delle nostre piante.

Gli effetti benefici di questo concime

L’ideale sarà nutrire i nostri agrumi con questo prodotto ogni 15 giorni circa. In questo modo proteggeremo non solo l’apparato radicale ma favoriremo anche la rimineralizzazione del terreno. Le piante, quindi, cresceranno meglio grazie a un terriccio più fertile, ricco di sostanze nutrienti e protetti da organismi nocivi.

