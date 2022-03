Pochi sanno che questo incredibile cocktail si prepara con un frutto proibito e non solo per le occasioni speciali

Bere un cocktail suggella quello che in genere è un momento di relax e convivialità. Si è infatti portati a ordinare un drink quando ci si trova in un locale, da soli o in compagnia, quando ci si prende una pausa dal lavoro o dagli impegni quotidiani. A volte la bevuta si accompagna al cibo, in altre occasioni invece ci si immerge solamente nel sorseggiare il bicchiere, assaporando il piacere che trasmette. La gran parte dei drink più conosciuti si compone in genere della miscela di liquori diversi. Pochi sanno che questo incredibile cocktail si prepara, invece, con un frutto molto comune sulle nostre tavole.

Si tratta dell’Apple Martini, variante del famoso cocktail pre-dinner, che sulle carte dei drink può essere presentato anche con i nomi di Melatini o Appletini. Questi appellativi rimarcano la fusione del Martini con il frutto proibito che ha tentato Eva, quello che se gustato quotidianamente toglie il medico di torno: la mela. L’Apple Martini è infatti a base di liquore alla mela, che conferisce al cocktail una nota dolciastra e un profumo inconfondibile, che si riconosce nell’immediato.

Per preparare il drink sono necessari questi ingredienti:

1,5 cl di liquore alla mela verde;

4 cl di Vodka;

1,5 cl di Triple sec;

1 mela Apione.

Per iniziare mettiamo per qualche minuto in freezer una coppetta da cocktail, in modo che sia ben fredda. In alternativa possiamo riempire di ghiaccio un bicchiere largo da drink. Prendiamo un bicchiere di vetro, versiamo dentro per prima la Vodka, quindi il Triple sec e, per ultimo, il liquore alla mela. Mescoliamo il tutto con un cucchiaino o con un bastoncino da cocktail, quindi versiamo nella coppetta ghiacciata. Tagliamo un pezzo della mela Apione e usiamolo per decorare il bordo del bicchiere.

Abbiamo così servito l’Apple Martini, che possiamo abbinare a una macedonia o a un pezzo di crostata di frutta, per un aperitivo diverso dal solito. Possiamo anche preparare l’Apple Martini solo per il nostro piacere, senza la necessità di un’occasione speciale. Se preferiamo non eccedere con l’alcol, possiamo realizzare una versione meno alcolica del drink. In questo caso ridurremo le dosi di Vodka e di liquore, elimineremo il Triple sec e aggiungeremo alcune gocce di lime.

