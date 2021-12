Durante le feste di Natale sarà un piacere riscoprire i piatti che fanno parte della tradizione anche se qualcosa di nuovo non guasta. Sarà una vera sorpresa preparare questo piatto che ci porterà non solo gusto ma anche salute. Così per sorprendere i nostri ospiti prepariamo dello sgombro alle erbe con un ingrediente segreto da leccarsi i baffi.

Uno dei pesci più apprezzati in Europa è certamente il baccalà. I grandi merluzzi del Nord vengono essiccati grazie al sale, che appunto ne asciuga progressivamente le carni. Lo stesso merluzzo pescato dai Norvegesi è invece seccato all’aria senza utilizzo di sale. Nasce così lo stoccafisso, che si differenzia dal baccalà per il basso tenore di sodio e di grassi.

Col baccalà si preparano le famose frittelle, il cui segreto è quello di farle rimanere croccanti e allo stesso tempo morbide.

Andiamo un po’ oltre la tradizione per spostarci su piatti buoni e leggeri. Proviamo con uno sgombro alle erbe al forno con composta di mirtilli rossi. Questa tradizione culinaria fa parte delle regioni del Nord estremo, dove il pesce si cucina anche con ingredienti che a noi potrebbero sorprendere.

Ingredienti per 4 persone

400 gr di sgombro;

aneto;

pepe nero;

4 cucchiai di mirtilli rossi;

e 4 datteri dolci secchi.

Preparazione

Se abbiamo acquistato degli sgombri surgelati possiamo scongelarli. Poi si sistemano all’interno di una teglia da forno e si aggiunge pepe e aneto. Il forno va impostato ad una temperatura di 70 gradi e si lasciano gli sgombri cuocere per circa mezz’ora.

Si tirano fuori dal forno e si aggiunge la composta di mirtilli, l’ingrediente che renderà il piatto ancora più goloso e i datteri fatti a pezzetti. Poi serviamo in tavola.

Precauzioni sulla cottura

Ci si potrebbe chiedere come mai gli sgombri si cuociano ad una temperatura così bassa. Il fatto è che lo sgombro è un pesce azzurro ricco di acidi grassi omega 3 che perdono facilmente le loro caratteristiche. Per questo, quando si cuoce del pesce come gli sgombri che ne sono ricchi, non si deve esagerare con le temperature.

La composta di mirtillo possiede solo una quantità minima di zuccheri per cui si sposa bene con gli sgombri. Serve a creare quel giusto tono dolciastro, che ricorda in qualche modo la carne di maiale al miele. Con questo piatto buono e gustoso gli ospiti non potranno altro che leccarsi i baffi.