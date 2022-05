Potrebbe sembrare strano ma anche in ambito sentimentale non tutti i segni zodiacali sono uguali. Caratterialmente esistono delle sostanziali differenze tra gli appartenenti ai vari segni, alcuni tenderanno ad essere più nervosi mentre altri più pazienti. L’ambito sentimentale è uno di quelli in cui maggiormente si manifesteranno queste differenze. Ci sono segni che tendono a dominare mentre altri preferiscono seguire, ci sono poi quelli romantici e quelli più pragmatici. Durante una relazione il pericolo tradimento è sempre dietro l’angolo. Tutti possono tradire ma, secondo le stelle, ci sono alcuni segni più portati di altri al tradimento. Tra questi troviamo Acquario, Ariete e Pesci mentre tra i segni più fedeli il Cancro e il Leone.

Non il Leone ma sono questi i 3 segni zodiacali meno fedeli che potrebbero tradire di più anche se innamorati

I nati sotto il segno dell’Ariete potrebbero tradire con più facilità rispetto ad altri segni zodiacali. Con l’istinto rivolto sempre ad altro non è raro che scelgano di lanciarsi in un’avventura diversa rispetto alla solita routine. Tra i segni che maggiormente potrebbero cadere in tentazione, poi, troviamo i sognatori per eccellenza, i Pesci. I nati sotto a questo segno sono romantici e, spesso, innamorati dell’idea dell’amore più che del proprio partner. La mente dei Pesci si perde nei meandri dell’esistenza e questo la porterà a sognare qualcosa di diverso rispetto alla propria relazione.

Tra i segni presenti nell’elenco dei più infedeli troviamo anche l’Acquario. Si tratta di un segno talmente amante della libertà da voler spezzare tutte le catene che lo tengono legato. Un modo per evadere è, appunto, lasciarsi trascinare dalla corrente e seguire il proprio istinto. Segni che, anche se innamorati, potrebbero venire meno al loro patto di fedeltà. Quindi, non il Leone ma sono questi i 3 segni zodiacali più infedeli.

Fedeli

Tra i segni più fedeli dello zodiaco troviamo il Cancro, trasparenza e onestà le sue virtù maggiori. Una volta innamorato non tradirebbe mai e, nel caso in cui dovesse succedere, confesserebbe subito il misfatto al partner. Tra i segni più fedeli, anche se hanno difficoltà ad ammetterlo, troviamo poi il re dello zodiaco, il Leone. I nati sotto al segno del Leone fanno della fedeltà uno dei loro maggiori punti di forza, se innamorati non hanno occhi per nessun altro. Nonostante sia un segno zodiacale predatore per natura, rispetto all’Ariete ha maggiore controllo che gli permette di non tradire la fiducia degli altri. La fedeltà del Leone non è solamente legata ai sentimenti ma si espande anche all’amicizia.

Lettura consigliata

Tanta affinità tra Sagittario e Acquario mentre manca la compatibilità in amore tra questi 6 segni zodiacali non destinati a stare insieme